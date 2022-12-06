«Украина должна наносить удары». Кого считать настоящей оппозицией в Беларуси и какой военный ответ Киев должен показать Минску — интервью 6 декабря, 22:20 Эксклюзив НВ Белорусский диктатор Александр Лукашенко на встрече стран ОДКБ, 23 ноября 2022 года (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Наталья Радина, белорусская журналистка, главная редактор сайта Хартия'97, в интервью Радио НВ рассказала о том, кого стоит считать настоящей белорусской оппозицией и должна ли Украина атаковать военные объекты на территории республики.

— Начну с того, что 3 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в Минске встречался с Александром Лукашенко. Зачем он приезжал в Минск, какова была цель этой поездки и что уже сейчас можно говорить о результатах этой встречи?

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— Здесь трактовать можно только однозначно: идет еще большее втягивание белорусского режима в войну против Украины. Предварительно о визите Шойгу в Минск на выходных не сообщалось, спешно, прямо на аэродроме в Мачулищах было подписано соглашение об обеспечении региональной безопасности, никто не знает, в чем заключается это соглашение. Оно было подписано в присутствии секретаря Совета безопасности и главы военно-промышленного комплекса.

Видно, что очень спешили, хотели подписать, поэтому даже не доехали до здания Министерства обороны в Минске. Поэтому тут совершенно очевидно, и это было понятно уже после выступления самого Лукашенко на встрече с Шойгу, что усиливается координация между российским и белорусским министерствами обороны, совершенно очевидно, что Беларусь участвовала и будет участвовать в войне России против Украины.

— Я боюсь спросить, а что сейчас Россия хочет от Беларуси? Что еще на десятом месяце войны Путин стремится получить от Лукашенко?

— Для нас очевидно, что идет подготовка вступления российской армии, возможно, совместно с белорусской армией на территорию Украины с территории Беларуси. Мы разговариваем с белорусскими военными и все источники сообщают, что скорее всего это все-таки произойдет. И белорусских военнослужащих готовят сегодня на полигонах, учения продолжаются уже больше 32 недель, к вступлению в эту войну. Возможно, они пойдут не первым эшелоном, первым эшелоном пойдет российская армия.

Но сами военнослужащие говорят, что скорее всего они пойдут вторым эшелоном. То есть российские войска будут наступать, а белорусские, возможно, должны будут удерживать захваченные территории. То, что будет наступление с территории Беларуси — я в этом не сомневаюсь, вопрос времени, когда это произойдет.