«Останется Московия». Огрызко назвал комбинацию двух элементов, которые разрушат Россию 2 сентября, 13:49 Эксклюзив НВ Владимир Огрызко назвал комбинацию двух элементов, которые разрушат Россию (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах Владимир Огрызко в эфире Радио НВ рассказал, что может развалить Россию.

«Элементом, который развалит Россию, будет экономический. И очень хорошо, что сегодня весь цивилизованный мир идет именно по этому пути — экономического развала России. Мы на полях сражений делаем это с оружием, а Запад делает это экономическими методами. Думаю, что комбинация этих двух факторов в итоге даст результат, когда России не станет, останется Московия. Наконец, она вернется к своему историческому названию, а название Русь, как предтечение Украины, вернется на свою историческую Родину», — убежден Огрызко

Видео дня

Хотя тема развала России пока воспринимается во многих столицах Запада как очень революционная, но, по мнению дипломата, это вопрос времени:

«В конечном счете, каждый народ хочет жить нормальной цивилизованной жизнью — развивать экономику, культуру, образование, поднимать социальные стандарты, а не тратить средства на вооружение».

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, возглавляющий общий политический центр подразделения ВСУ Легион Свобода России и российской партизанской организации Национальная республиканская армия, который имеет цель «уничтожить Путина, прекратить войну и создать новую Россию». Огрызко, комментируя это, сказал, что не верит в действенность объединений россиян:

«Говорить о том, что какие-то образования, тем более, не в самой России, а за ее пределами могут что-то изменить в российском менталитете, значит просто выдавать желаемое за действительное. И это очень щепетильно сказано. На ситуацию внутри самой России это никак не влияет и повлиять не может. Надо смотреть глубже. Российская ментальность не предполагает того, что называется западный образ мышления, жизни. Поэтому они (объединения россиян — ред.), конечно, хорошие, но будут безрезультатными».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.