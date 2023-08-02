«Скандальный оттенок присутствует». Что на самом деле произошло между Украиной и Польшей и есть ли возможность уладить 2 августа, 15:17 NV Премиум Вопрос экспорта украинского зерна через европейские страны встает не впервые, и он стал вновь актуальным после приостановки Россией зерновой сделки. На фото: акции протеста польских аграриев (Фото:Jakub Porzycki / AA / ABACA via EastNews)

Политолог Владимир Фесенко объяснил причины возникшего сейчас напряжения между Украиной и Польшей, назвал ошибки, которые допустили власти обеих стран, и предложил план, как все уладить.

В украинско-польских отношениях возникло напряжение, в результате чего Бартош Цихоцкий, посол Польши в Украине, был приглашен в МИД Украины. Этому красноречивому дипломатическому жесту предшествовало заявление Марчина Пшидача, руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды, который сказал о «неблагодарности» Украины за помощь Польше. В частности Пшидач в интервью польским СМИ говорил, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет».

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Вызов польского посла в МИД Украины в Киеве не понравился польской стороне — этот шаг раскритиковал премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий, и, в конце концов, 1 августа посла Украины в Польше также вызвали в МИД страны.

Какова подоплека в сложившейся ситуации, релевантна ли реакция Украины на упреки польской стороны о неблагодарности, действительно ли речь идет о дипломатическом скандале и как дальше будут разворачиваться события, NV расспросил политолога Владимира Фесенко, директора Центра политических исследований Пента. Далее — его прямая речь: