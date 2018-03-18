Украина и Кувейт будут сотрудничать в военной отрасли

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Украина и Кувейт подписали соглашение о сотрудничестве во многих отраслях
Пресс-служба президента Украины

Украина и Кувейт подписали соглашение о сотрудничестве во многих отраслях

Президент Украины Петр Порошенко подписал с эмиром Кувейта Соглашение о сотрудничестве в военной и других областях, а также обсудил перспективы сотрудничества в миротворческой миссии ООН в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Обсуждены возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах", – сообщает пресс-служба главы государства.

Эмир Государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах отметил, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств.

По итогам переговоров состоялось подписание ряда украинско-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, а также научного сотрудничества.

"Между Правительством Украины и Правительством Государства Кувейт было подписано Соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах. Соглашение создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере", – заявил Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что Украина и Кувейт договорились упростить процедуру оформления виз для граждан Украины.

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