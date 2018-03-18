Украина и Кувейт будут сотрудничать в военной отрасли

Украина и Кувейт подписали соглашение о сотрудничестве во многих отраслях

Президент Украины Петр Порошенко подписал с эмиром Кувейта Соглашение о сотрудничестве в военной и других областях, а также обсудил перспективы сотрудничества в миротворческой миссии ООН в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Обсуждены возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах", – сообщает пресс-служба главы государства.

Эмир Государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах отметил, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств.

По итогам переговоров состоялось подписание ряда украинско-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, а также научного сотрудничества.

"Между Правительством Украины и Правительством Государства Кувейт было подписано Соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах. Соглашение создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере", – заявил Петр Порошенко.

Зокрема, документом створюються правові рамки у питаннях розробки та реалізації у разі необхідності відповідних програм, проведення спільних наукових досліджень, спільного виробництва та продажу оборонного обладнання шляхом використання технологій. — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что Украина и Кувейт договорились упростить процедуру оформления виз для граждан Украины.