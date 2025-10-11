Совместное производство артиллерии. Украина и Великобритания подписали соглашение в рамках программы LYRA

11 октября, 13:30
Украина и Великобритания запускают программу LYRA (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

Украина и Великобритания запускают программу LYRA (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

Украина и Великобритания договорились о совместном производстве артиллерийских систем и расширении оборонного партнерства в рамках новой программы LYRA. Об этом 11 октября сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

По его словам, соответствующее заявление о намерениях подписали Министерство обороны Украины и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании во время Международного форума оборонных индустрий DFNC3.

Программа LYRA предусматривает создание совместной рабочей группы, которая будет координировать проекты по разработке, модернизации и масштабированию производства оборонных технологий.

Ее цель — объединить научный и промышленный потенциал двух стран для повышения обороноспособности Украины и Великобритании.

Отдельно стороны согласовали совместное производство артиллерии.

В июле украинская компания Skyeton и британская Prevail Partners объявили о создании первого совместного предприятия для серийного производства беспилотников Raybird на территории Великобритании — комплексы будут поставляться для ВСУ, британской армии и других стран НАТО.

11 сентября Великобритания в рамках проекта Project OCTOPUS сообщила, что наладит серийное производство дронов-перехватчиков — до тысячи единиц в месяц для поставки в Украину.

28 сентября Великобритания заявила, что планирует разрабатывать проект «стены из дронов» для усиления защиты восточного фланга НАТО от российских угроз.

Министр обороны Джон Хили заявил, что новые малозатратные беспилотники, созданные совместно с Украиной, станут ключевым элементом стратегии противодействия дронам и самолетам РФ.

