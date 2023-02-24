Ostpolitik не была провальной. Немецкий политик — о сближении Германии с Россией в 1970-х и мнении своих сограждан об Украине. Интервью NV 24 февраля, 11:00 Эксклюзив NV Ханс-Петер Бартельс, экс-депутат Бундестага и глава влиятельного в Германии Общества политики безопасности недавно побывал в Украине. (Фото:Volodymyr Tarasov via Reuters)

Ханс-Петер Бартельс, экс-депутат Бундестага и глава влиятельного в Германии Общества политики безопасности, рассказывает о том, что его страна узнает лишь сейчас как пострадали украинцы во время Второй мировой войны, и не решается прямо ответить на вопрос о членстве Украины в НАТО.

Ханс-Петер Бартельс, бывший депутат Бундестага от Социально-демократической партии Германии, советник партии по фундаментальным ценностям и специальный уполномоченный по делам вооруженных сил Германии в 2015—2020 годах, в начале февраля посетил Киев. Экс-депутат, а сегодня глава немецкого Общества политики безопасности (GSP), влиятельной общественной организации Германии, приехал в столицу Украины, чтобы оценить потребности страны в помощи западных союзников на исходе года большой войны.

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Бартельс — давний друг Украины, который неоднократно бывал в стране еще в начале войны в 2014 году и сегодня признает, что масштабная военная агрессия России стала для многих западных союзников Украины шоком и неожиданностью, а Германию и вовсе заставила пересмотреть базовые основы немецкой политики сотрудничества в Восточной Европе.

О том, как меняется отношение немецких граждан к Украине и России, его партийных соратников — к прежним приоритетам внутри партии, членом которой является также канцлер Германии Олаф Шольц, Бартельс рассказал NV. Интервью, в силу краткосрочности визита, Бартельс дал постфактум и письменно.

— Долгое время важным принципом Социал-демократической партии Германии была Neue Ostpolitik Вилли Брандта, политика сближения с Россией. Признает ли сегодня партия ошибочность этой политики?

— В 60-х и 70-х годах прошлого века немецкая и западная Ostpolitik не была провальной. Вилли Брандт был очень успешен. В новом программном документе, опубликованном сопредседателем партии СДПГ Ларсом Клингбайлем, совершенно ясно говорится, что необходим новый социал-демократический тип Ostpolitik. Я бы назвал его — Сдерживание России.

— Существует популярный тезис о том, что Запад сделал недостаточно для интеграции России после распада Советского Союза. Мы помним, что после войны в Грузии в 2008 году была запущена еще одна программа сближения с Россией — Партнерство для модернизации. Остается ли актуальным для немецких политиков тезис о том, что Европа недостаточно помогла России?