Фермеры в Болгарии готовятся протестовать из-за снятия запрета на импорт зерна из Украины. Премьер сравнил их с «террористами» 17 сентября, 17:04 Сбор урожая в Киевской области, начало августа 2022 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

В Болгарии фермеры готовятся к протестам после решения парламента страны снять запрет на импорт зерна из Украины.

Как передает информагентство БTA, фермеры в том числе готовятся перекрывать дороги.



Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил журналистам, что аргументы фермеров «совершенно несостоятельны», пишет БТА.



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«В последние два дня они начали вести себя как террористы. Они используют ложные аргументы, выдвигают требования… Я не веду переговоры с террористами», — сказал он.



Премьер повторил приглашение представителей аграриев к диалогу. Ранее он говорил, что те отказались от встречи с ним.

«Проблемы решаются не угрозами и забастовками, а когда садишься за стол и обсуждаешь конкретные цифры, кто что получил, что потерял и на что рассчитывает», — считает он.



Денков также заявил, что говорил с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и что Украина введет временные ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции, чтобы не перегружать рынки.

Болгарский премьер повторил, что рынок страны нельзя закрывать для украинской продукции, и добавил, что правительство «работает в интересах болгарских граждан — для снижения инфляции и для того, чтобы цены на продукты питания не росли».

Болгарский фермерский союз раскритиковал слова Денкова о «террористах» и заявил, что «протесты являются демократическим средством выражения позиции и защиты интересов в любой стране-члене ЕС».

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Советник министра сельского хозяйства Болгарии Илья Проданов подал в отставку. По его словам, зернопроизводители запросили встречу с премьер-министром еще 15 дней назад. Он также сказал, что правительство приняло решение снять запрет на ввоз зерна в одностороннем порядке «без поиска диалога».



«Я надеюсь, что премьер-министр ошибся и хотел сказать трактористы, а не террористы», — добавил Проданов.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет соблюдать определенные правила, в частности, введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии после этого заявили, что продолжат запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке.