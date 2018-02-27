"Украина должна сдерживать экстремистов": Венгрия отреагировала на поджог в Ужгороде

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В Украине должны сдерживать экстремистов, заявил Петер Сийярто

В Украине должны сдерживать экстремистов, заявил Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Венгрии Петер Сийярто прокомментировал поджог офиса Общества венгерской культуры Закарпатья.

Венгерский министр заявил, что Украина должна сдерживать экстремистов, сообщает Радио Свобода.

Он добавил, что после встречи с послом Украины во вторник немедленно будут вызваны в Будапешт на совещание с послами генконсул Венгрии в Украине и посол Венгрии.

Глава МИД Венгрии также встретится во вторник с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств. Он намерен повторно предложить специальную присутствие ОБСЕ в форме миссии "не только на востоке Украины, но и на Закарпатье".

Он добавил, что правительство Венгрии готово предоставить обществу необходимые источники для восстановления работы офиса этой организации.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров. По предварительным данным, в окно здания бросили "коктейль Молотова".

Из-за этого поджога МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп.

Аналогичный инцидент произошел 4 февраля. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджечь офис Общества венгерской культуры в Ужгороде осуществили правые одной из стран Евросоюза.

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