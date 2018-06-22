Украденный голос: жители Кишинева второй день протестуют против отмены результатов выборов мэра

Жители Кишинева второй день протестуют против отмены результатов выборов мэра

В столице Молдовы Кишиневе местные жители второй день протестуют против решения суда об отмене результатов досрочных выборов мэра города.

Как сообщает DW, на улицы вышло около тысячи человек.

Протесты начались вечером 20 июня, когда стал известен вердикт первой инстанции. 21 июня это решение подтвердила Апелляционная палата Кишинева.

Несогласные с таким решением люди вышли в центр города. У многих в руках были плакаты с надписью Украденный голос. Активисты заявляли, что правящая Демократическая партия Молдовы во главе с олигархом Владом Плахотнюком оказывает давление на судей.

Участники протестов говорят, что будут выходить на улицы ежедневно. 24 июня в центре Кишинева пройдет марш в поддержку демократии.

Ночью 19 июня суд сектора Центр признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание длилось более пяти часов.

Суд пришел к выводу, что оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. За них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом. Кроме того, суд признал агитацией в день выборов, также запрещенной законом, призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании.

20 июня свыше тысячи человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева из-за решения суда, который признал недействительными результаты местных выборов в столице Молдовы.

Согласно итогам голосования, за лидера партии Платформа Достоинство и правда Андрея Нэстасе проголосовали 52% избирателей, а за представителя Партии социалистов Иона Чобану – около 48% граждан.