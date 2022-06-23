На фоне угроз РФ. Президент Литвы анонсировал увеличение расходов на оборону, чтобы разместить больше сил НАТО 23 июня, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Гитанас Науседа перед саммитом ЕС (Фото:Yves Herman/Reuters)

Литва планирует увеличить расходы на оборону, чтобы разместить на территории страны больше сил НАТО на фоне угроз России.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа перед саммитом ЕС, пишет Reuters.

Расходы на оборону могут достигать до 3% от ВВП.

Германия сейчас командует отрядом НАТО численностью около 1700 военнослужащих в Литве, который был усилен сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля.

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В преддверии саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Мадриде, Берлин согласился выделить боеспособную бригаду численностью около 3 000 человек, которую можно будет быстро развернуть для защиты Литвы в случае необходимости.

«С точки зрения инфраструктуры, мы не готовы разместить в Литве подразделение размером с бригаду, потому что здесь нет инфраструктуры для размещения. Я надеюсь, что к 2027 году мы будем готовы. Речь идет о сотнях миллионов евро на эти цели. И это тоже серьезная сумма, которая позволяет мне говорить о необходимости достижения 3% расходов на оборону в ближайшие годы», — резюмировал он.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перешел к открытым угрозам населению Литвы из-за запрета на транзит санкционных товаров в Калининградскую область.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций.

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между Калининградской областью и остальной Россией.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.

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