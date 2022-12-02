Разведка пока не видит угрозы наступления со стороны Беларуси — Данилов

2 декабря, 21:26
Поделиться:
Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что разведка пока не видит угрозы повторного наступления со стороны Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

Разведывательные органы Украины в настоящее время не видят угрозы наступления со стороны Беларуси, но сектор безопасности и обороны готов «к любому развитию событий», сообщил Данилов.

Видео дня

Он добавил, что Беларусь оккупирована РФ, и все, что происходит на ее территории, «не зависит от людей, считающих себя руководителями этой страны».

https://www.facebook.com/rnbou/posts/456377603339629

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале перед полномасштабным вторжения России в Украину.

https://www.youtube.com/embed/SxWz4BPpjHY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Беларусь Алексей Данилов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X