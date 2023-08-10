Угрожал убить Байдена. В США полиция при попытке ареста застрелила мужчину 10 августа, 09:54 ФБР (Фото:ФБР / Twitter)

Специальные агенты ФБР застрелили жителя штата Юта при попытке арестовать его за угрозы президенту США Джо Байдену перед его поездкой в штат.

Об этом сообщает CNN.

По словам источника в правоохранительных органах, знакомого с инцидентом, мужчине по имени Крейг Робертсон агенты спецназа ФБР отдавали команды, когда он направил на них пистолет.

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Ему выдвинули три федеральных обвинения, включая угрозы президенту, а также влияние, препятствование и месть федеральным правоохранителям путем угроз.

«Я слышу, Байден приезжает в Юту. Откапываю свой старый камуфляжный костюм Ghille и удаляю пыль со снайперской винтовки M24. Добро пожаловать, главный клоун!», — говорится в одной из угроз, по словам прокуроров.

Робертсон также опубликовал онлайн-угрозы в последние месяцы в адрес других политиков-демократов и прокуроров, которые возбудили дела против бывшего президента США Дональда Трампа.

«Привет, ФБР, вы все еще следите за моими социальными сетями? Проверяю, есть ли у меня под рукой заряженное ружье на случай, если вы заскочите снова», — говорится в его посте, опубликованном накануне.

Представитель ФБР в заявлении CNN сказал, что инцидент произошел, когда спецназовцы пытались вручить ордер на арест и обыск по месту жительства.

Сообщается, что Робертсон также неоднократно угрожал агентам ФБР в Интернете.

«Моим друзьям из федерального бюро идиотов: я знаю, вы читаете это, и вы не подозреваете, как близко ваши агенты приблизились к бабаху», — говорится в одной из таких публикаций в Facebook, включенной в судебные документы.

29 января 2022 года в США правоохранители задержали жителя штата Канзас за угрозу причинить вред Байдену. Сотрудники Секретной службы США нашли в рюкзаке злоумышленника магазин, наполненный тремя патронами 45 калибра и прицелом, но самого оружия у него не нашли. По словам правоохранителей, задержанный сказал им, что «Бог сказал ему взять боеприпасы» и что прицел предназначен для «разведки».