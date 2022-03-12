Пережить ядерную войну. В Европе резко вырос спрос на индивидуальные бомбоубежища и препараты йода — NYT 12 марта, 17:38 Цей матеріал також доступний українською В Великобритании всего несколько из 650 убежищ остались пригодными (Фото:Pixabay)

После вторжения российских войск в Украину пандемия коронавируса уже не является главной тревогой европейцев. Теперь это страх перед ядерным уничтожением континента. Ходовым товаром становятся индивидуальные бункеры, инструкции по выживанию и таблетки с йодом, пишет 12 марта американское издание The New York Times.

Повышенный интерес к теме, которая, казалось, навсегда осталась в прошлом после окончания холодной войны, возник после заявления президента РФ Владимира Путина о приведении российских сил сдерживания в особую готовность. И теперь призрак ядерной войны пронизывает сознание европейцев нового поколения, пишет журналист Джейсон Горовиц в репортаже под заголовком Пандемические страхи уступают место ажиотажному строительству бомбоубежищ.

НВ приводит сокращенную версию статьи.

«Мы совершенно не готовы»

«Мы оказались в эпицентре гигантского циклона спроса», — рассказывает Джулио Кавиккиоли, владелец итальянской компании Minus Energie, которая строит под ключ бункеры. В них есть система фильтрации воздуха, которая не пропускает внутрь радиоактивные частицы, нервно-паралитический газ и другие биологические агенты. За 22 года фирма построила 50 бункеров, а за последние две недели получила более 500 заявок.

Страх, что российские ядерные боеголовки достигнут Европы, вызвал настоящую истерию, утверждает Кавиккиоли.

Война в Украине впервые за многие десятилетия возродила в Европе опасения ядерной катастрофы и побудила по-новому взглянуть на систему обороны, руководства по выживанию и убежища от радиоактивных осадков. Все это не так давно интересовало только одетых в камуфляж сталкеров или параноидальных миллиардеров, пишет NYT.

«После распада Советского Союза мы все распрощались с этим и забыли, пока один сумасшедший не совершил вторжение», — говорит бывший командующий Сил химической, биологической и ядерной защиты Великобритании и НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон, имея в виду Путина.

По его словам, бункеры времен холодной войны по всей Европе пришли в негодность и запустение. «Мы совершенно не готовы», — признается де Бреттон-Гордон.

Почти все из примерно 650 бункеров, появившихся после Второй мировой войны в Великобритании, больше не функционируют. Некоторые стали туристическими достопримечательностями, а по крайней мере один используется в качестве погреба для изысканных вин. Немногие действующие убежища рассчитаны на эвакуацию чиновников правительства.

Бункер — уже не роскошь

При этом страны, расположенные ближе к России, все эти годы продолжали поддерживать высокую готовность, регулярно проверяя сигналы оповещения о ядерной угрозе и строя бомбоубежища. Так, в Финляндии насчитывается около 50 тыс. убежищ, способных вместить примерно 4 млн человек. Агентство по чрезвычайным ситуациям Швеции тестирует систему предупреждения о воздушном налете и распространяет брошюру в стиле времен холодной войны. 20-страничное руководство включает список основных продуктов, которые можно закупить в супермаркете, чтобы выжить во время эвакуации или в убежище.

Особая ситуация — в нейтральной Швейцарии. В 1960-х годах там был принят закон, обязывавший строить ядерные убежища в жилых домах. Хотя это требование было недавно смягчено, усиленные стальные двери и бункеры с фильтрацией воздухе являются привычными элементами в зданиях по всей стране. Есть также более 350 тыс. общественных бункеров, в том числе одно убежище близ Люцерна на 20 тыс. человек.

В Украине десятки тысяч человек живут в убежищах и на станциях метро после российского вторжения / Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi/File Photo

Во Франции индивидуальный бункер считался уделом богатеев, отмечает газета. «Представьте себе загородный домик, только он находится под землей», — говорит основатель компании Artemis Protection Матье Серанн. Один роскошный сборный бункер этой фирмы стоит не менее полумиллиона евро.

«Пару недель назад мы начали получать массу запросов от обычных людей, — удивляется Серанн. — Нам пришлось изменить всю коммерческую стратегию».

Компания перешла на строительство более примитивных убежищ, которые намного дешевле — около 140 тыс. евро. По словам Серанна, десять таких бункеров уже находятся в производстве.

Дайте лекарство от радиации

Другие европейцы ищут защиту в йодсодержащих препаратах, которые при правильном приеме могут помогать организму выводить радиацию, предотвращая рак щитовидной железы.

Бельгия удовлетворяет резкий рост спроса, предлагая бесплатные упаковки йодных таблеток для всех, у кого есть бельгийское удостоверение личности. Только за прошлый понедельник аптеки страны раздали более 30 тыс. коробок. Спрос также вырос в Нидерландах и Финляндии.

Йодид калия назначают как профилактическое средство при радиационном заражении / Фото: REUTERS/Vincent Kessler/File Photo

В Италии витамины на основе йода сметают с полок.

«Люди покупают такие витамины без четкого понимания, что это такое и действительно ли они могут их защитить в случае ядерного взрыва. В основном из-за страха», — рассказывает Стефано Франческини, фармацевт из Рима.

Его коллега из Триеста Андреа Нери добавляет, что витамины с небольшим содержанием йода бесполезны, но, по крайней мере, они не опасны.

«Это не йодид калия, который принимали в 1980-х годах после взрыва в Чернобыле. Вот это действительно яд, он доступен только по рецепту врача, — поясняет Нери. — Большинство людей, которые спрашивают о нем, уходят, как только узнают, что им нужно обратиться к своему врачу общей практики».

«У кого есть бункер — тот оптимист»

Де Бреттон-Гордон не верит в йодные таблетки. По его мнению, лучшее средство — это предотвращение ядерного конфликта при сохранении готовности к нему.

Лекции для гражданских лиц о том, что делать и как выжить, как это происходило во многих странах во время холодной войны, могут помочь людям находить укрытия или избегать употребления зараженной воды, считает экс-командующий.

Его больше беспокоят обвинения России в отношении химического и биологического оружия в Украине, которые могут быть операцией под ложным флагом, закладывающей основу для потенциального применения Москвой такого оружия.

Путин уже применил смертоносное нервно-паралитическое вещество военного назначения в Солсбери, напоминает де Бреттон-Гордон.

… Джулио Кавиккиоли из Minus Energie не очень рад лавине новых заказов своей компании, строящей бункеры. Он утверждает, что предпочел бы увидеть падение спроса, если это будет означать конец войны, которая стала бы «трагедией без конца».

По словам итальянского предпринимателя, существует неверное представление о владельцах бункеров как о фанатах идеи конца света.

«Наоборот: тот, у кого есть бункер, — оптимист. Такие люди верят, что после войны будет что-то новое, что жизнь продолжится», — сказал он.

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