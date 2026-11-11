В Италии закрыли по меньшей мере 300 школ после сообщения об угрозе взрыва

В Италии закрыли школы после сообщения о минировании (Фото: Image by Katrina_S from Pixabay)

В Италии в среду, 11 ноября, эвакуировали по меньшей мере 300 школ после сообщения об угрозе взрыва. Об этом заявил министр образования страны Джузеппе Вальдитара, сообщает Reuters .

Предупреждение об опасности поступило на фоне растущей в Европе обеспокоенности угрозами гибридной войны. В последнее время их целями становились супермаркеты, банки крови, системы управления воздушным движением и телевещательные компании.

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Вальдитара в эфире телеканала La7 заявил, что сообщения об угрозах, вероятно, были ложными. Он также отметил, что число школ, которые их получат, может возрасти.

«В связи с объявленной по всей стране тревогой из-за возможного взрыва сообщаем вам, что все ученики эвакуированы в безопасное место, где они находятся под присмотром педагогического персонала», — сообщила родителям одна из школ Рима через мессенджер.

Значительное число затронутых этим школ «свидетельствует о том, насколько маловероятна эта угроза», — отметил Валдитара. Согласно копии сообщения, с которой ознакомилось агентство Reuters, электронное письмо было подписано «Михаилом Андроповым, лидером вилаята Мисогинистан».

Этот же «автор» взял на себя ответственность за электронные письма с угрозами взрывов, отправленные 6 ноября в редакции в Ирландии и Болгарии. Итальянская полиция расследует это дело, сообщил представитель полиции Рима.

3 ноября газета The Guardian сообщила, что семь самолетов в разных странах Европы прошли проверку или изменили маршрут после серии угроз взрыва на борту пассажирских рейсов. Среди них были два рейса из Великобритании. Взрывных устройств обнаружено не было, однако эти инциденты затронули рейсы, вылетавшие из Великобритании, Ирландии, Дании, Португалии и Италии и прибывавшие в Польшу, Испанию, Италию и Болгарию.

5 ноября телеканал CNN сообщил, что угрозы о наличии взрывных устройств на двух рейсах в Рим поступили от группы, называющей себя «Мужское государство» и борющейся с «феминистским режимом».

6 ноября в Ирландии из-за угроз взрыва были срочно эвакуированы сотрудники известных медиаорганизаций, в том числе общественной телерадиокомпании RTÉ.

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Кроме того, после получения угроз по электронной почте сотрудники газеты Irish Independent и радиостанции NewstalkFM в Дублине также ненадолго покинули свои офисы, сообщала BBC.