Угроза вторжения Китая. На Тайване продолжаются учения по защите международного аэропорта вблизи столицы

26 июля, 15:45
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Военные Тайваня проводят двухдневные учения по защите международного аэропорта столицы и укрытий со снабжением в отдаленных районах острова (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Военные Тайваня проводят двухдневные учения по защите международного аэропорта столицы и укрытий со снабжением в отдаленных районах острова (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Вооруженные силы Тайваня продолжают усиливать собственную обороноспособность в рамках программы Han Kuang, которая поможет местным силам противостоять вторжению Китая на остров.

Об этом сообщает Financial Times.

В среду, 26 июля, провели первый этап учений. Во время учений группа вертолетов Black Hawk приземлилась в тайваньском международном аэропорту Таоюань, что находится в 30 километрах от столицы Тайбэя. Каждый из них высадил по шесть солдат с пулеметами, обозначенных красным цветом для имитации китайских сил вторжения.

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Их сопровождала группа ударных вертолетов Apache, которые нацелились на наземных защитников. После получасового боя тайваньские наземные силы взяли верх и восстановили контроль над территорией.

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Медиа сообщает, что в четверг, 27 июля, тайваньские военные будут отрабатывать отражение нападений на порт Тайбэя и морского десанта на пляже в устье реки Тамсуй, которая имеет удобный доступ к бассейну Тайбэя.

FT добавляет, что недельные учения Han Kuang предусматривают испытание укрытий и пополнение запасов военно-морских и военно-воздушных сил на альтернативных базах в горной местности на востоке Тайваня, а также защиту воздушных и морских транспортных коридоров от блокады Китая.

24 июля тайваньское агентство CNA сообщило о начале учений среди резервистов страны.

30 июня Минобороны США сообщило о заключении двух контрактов для тайваньской армии на сумму в 440 миллионов долларов для усиления обороноспособности островной страны.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Китай Военные учения Тайвань

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