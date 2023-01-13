Беларусь привела в готовность артиллерийские подразделения 13 января, 10:58 В Беларуси с конца апреля идут учения, часто совместно с войсками РФ (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

В пятницу, 13 января, Беларусь привела в готовности артиллерийские подразделения одной из бригад.

Как сообщили в Минобороны Беларуси в Telegram, такие действия якобы проходят в рамках боевого слаживания региональной группировки войск совместно с РФ.

«Артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по назначению», — отметили там.

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Другие детали не сообщаются.

Такие действия происходит на фоне угрозы нового наступления с территории Беларуси и возможного открытого участия Минска в войне против Украины.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

Перед этим в Генштабе ВСУ также заявляли, что на этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.



Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.