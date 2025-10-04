Битва за космос. Репортаж с военной базы, которая отслеживает запуски баллистики — BBC 4 октября, 07:48 Британия запустила на орбиту военный спутник обработки изображений Tyche с помощью ракеты Space X (Фото: Space X)

По словам руководителя Космического командования Великобритании, российские спутники следили за британскими военными спутниками, пишет Джонатан Бил для BBC.

В інтерв'ю BBC генерал-майор Пол Тедман вперше публічно оголосив про загрозу з боку Москви космічним активам Британії.

Він сказав, що Росія також щотижня намагалася глушити військові супутники Великої Британії наземними системами.

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія також стежила за супутниками, що використовуються їхніми військовими.

Генерал Пол Тедман каже, що російські супутники постійно шпигують за британськими / Фото: BBC

Генерал Тедман детально розповів про те, як Росія робить те саме з Великою Британією.

«Їх цікавило, що ми робимо, літали відносно близько», — сказав він.

«У них на борту є корисне навантаження, вони можуть бачити наші супутники, вони намагаються зібрати з них інформацію».

Очільник Космічного командування сказав, що британські військові супутники були оснащені технологіями боротьби з глушіннями, але додав: «Ми бачимо, як росіяни досить постійно глушать наші супутники».

На запитання, як часто, він відповів: «Щотижня».

За його словами, це було навмисно, і активність зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Велика Британія має десятки спеціалізованих військових супутників на орбіті, які забезпечують зв’язок і спостереження.

США, Китай і Росія мають понад сто. Сукупний російський і китайський парк супутників збільшився на 70% за останнє десятиліття.

Генерал Тедман сказав, що Росія і Китай вже випробували протисупутникову зброю. І Велика Британія, і США публічно попереджали, що РФ розробляє можливості для розміщення ядерної зброї в космосі.

Хоча США вважають Китай головною загрозою, генерал Тедман вважає Росію більш безпосередньою небезпекою: «Я б сказав, що китайці мають набагато складніші можливості, але росіяни мають більше бажання використовувати свої контркосмічні системи».

Він зазначив, що «дійсно стурбований» тим, що відбувається в космосі - не лише загрозами, а й зростаючим там перевантаженням.

Наразі на орбіті перебуває близько 45 000 об'єктів, включаючи близько 9 000 супутників. Цього року в космос буде запущено ще 300 ракет.

Tyche – перший супутник спостереження за Землею, що повністю належить британському Міноборони. / Фото: Міноборони Великої Британії

Генерал виступав під час візиту на авіабазу Файлінгдейлс у Північному Йоркширі. Тут розташована британсько-американська система раннього попередження про балістичні ракети. Вона працює з 1963 року.

Зараз три знамениті великі обтічники радіатора, їх називають ще «м'ячі для гольфу», часів Холодної війни вже замінені 30-метровою пірамідою, в якій розміщені тисячі антен.

Це схоже ніби космічний корабель приземлився на вересових пустках Північного Йоркширу, оточений вівцями, електрифікованим парканом по периметру та колючим дротом.

Система забезпечує 360-градусне покриття від Арктики до Північної Африки та від Середземномор’я до Атлантики. Його радар може відстежувати об'єкти розміром з бляшанку на відстані 4 800 км у космосі.

Усередині - важкі двері та повітряні шлюзи. Це говорить про те, що споруда може стати мішенню для супротивника. В операційній кімнаті британські військовослужбовці спостерігають за обстановкою цілодобово.

Друга ескадрилья космічного попередження Королівських військово-повітряних сил розповіла ВВС про те, як вони виявляють запуск ракети.

Системи підключені до інших американських супутників та датчиків, що дозволяє їм виявляти запуск у будь-якій точці світу.

Генерал Тедман називає космос «командним видом спорту», ​​але насправді Велика Британія сильно залежить від США. Американські підрядники підтримують роботу радара у Файлінгдейлсі.

Офіцер, відповідальний за чергування, каже: «Ми б знали, що Велика Британія перебуває під загрозою, ймовірно, протягом хвилини».

Але значно менше згадується здатність Британії перехоплювати балістичні ракети.

Зокрема тому, що ця країна має дуже мало засобів для протиракетної оборони.

Військова база Файлінгдейлс / Фото: BBC

Уряд Великої Британії обіцяє збільшити інвестування як у космос, так і в протиракетну оборону.

Він також вживає заходів для захисту своїх супутників. Уряд оголосив про випробування датчиків для виявлення лазерних загроз у космосі.

І Китай, і Росія вже розробили лазери, які можна використовувати для засліплення та порушення роботи супутників противника.

Генерал Тедман сказав: «Ми зобов’язалися інвестувати мільярд фунтів стерлінгів у інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, і я був би здивований, якби не було космічного аспекту в тому, як ми збираємося захищати Велику Британію від загроз, дуже схожих на (американський) Золотий купол».

Він мав на увазі план президента Дональда Трампа побудувати повітряний щит навколо США від будь-яких ракетних атак.

Однак Велика Британія ризикує залишитися позаду у цій гонці. Наразі вона витрачає близько 1% свого оборонного бюджету на космос. Натомість Франція близько 3%, а США — 5%.

Генерал Тедман хотів би, щоб космосу надавали пріоритет. Він каже, що близько 450 мільярдів фунтів стерлінгів економіки Великої Британії залежить від космосу. Це також «нервова система», від якої дедалі більше залежать збройні сили Британії - від навігації до високоточних ударів.

Перш ніж ми покинемо авіабазу Флаінгдейлс, є ще одне нагадування, чому космос такий важливий.

Нас попереджають, що нам доведеться залишити операційну кімнату, якщо станеться реальний інцидент.

Поки ми знімаємо, надходить ще одне сповіщення про запуск балістичної ракети, і нас швидко супроводжують до виходу.

Вони спостерігають за запуском балістичних ракет малої дальності майже щодня.

У цій ситуації вони не кажуть, звідки летять ракети, але не секрет, що Росія регулярно запускає їх по Україні.

У 2024 році по всьому світу було випущено понад 4 000 ракет. Радянська Росія була причиною, чому Флаінгдейлс вперше був створений в епоху Холодної війни.

І загроза нікуди не зникла.