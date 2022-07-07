Угроза ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется еще минимум на три месяца — Беларускі Гаюн 7 июля, 16:09 Работа украинской ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

На юге Беларуси еще на три месяца продлили действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов на высотах до 19 800 метров, сообщает Telegram-канал проекта активиста Антона Мотолько Беларускі Гаюн в четверг, 7 июля.

Ограничение будет действовать по меньшей мере по 7 октября 2022 года. Оно не касается авиации белорусских армии и госпогранкомитета. Беларускі Гаюн отмечает, что запрет на полеты над югом Беларуси ввели 24 февраля 2022 года, с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Оттуда по территории Украины запускают ракеты.



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По информации проекта, с 24 февраля с белорусской территории запустили не меньше 689 боеголовок по украинским городам.

«Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца», — сказано в сообщении.

7 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко передал аэродром Зябровка под полный контроль российских войск.

Инфографика: НВ

По данным Главного управления разведки, Россия снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации. Также у Украины есть данные о возможных провокациях со стороны Беларуси, заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин.



Начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов 22 июня заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет. Зеленский говорил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка. По информации проекта Беларускі Гаюн, «учения» продлили минимум до 9 июля.



Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной войны против Украины аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.



Лукашенко реально боится, что Украина пойдет на него контрнаступлением – Антон Мотолько https://www.youtube.com/embed/qlxU5YisPSU

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