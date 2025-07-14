Польские власти планируют с января 2026 года направить 235 тысяч повесток своим гражданам и гражданкам для прохождения военной комиссии.

Об этом сообщает Wyborcza.

Со 2 февраля по 30 апреля те, кто получат повестки, должны обязательно пройти военно-врачебную комиссию. Таким образом польское правительство хочет определить «физическую и психическую способность к службе в армии».

Получать повестки будут мужчины и определенная группа женщин, которые уже достигли 19 лет. По прибытии в районную медицинскую комиссию, они пройдут обследование и собеседование с представителем армии. Их данные также планируют внести в военный реестр.

Каждый из призывников получит звание рядового, однако военный билет получат только те, кто изъявит желание вступить в ряды войска. Остальных переведут в «пассивный резерв».

На медкомиссию должны явиться мужчины в возрасте от 19 лет, мужчины в возрасте 20−24 года, которые еще не имеют определенной категории годности, а также те, кого ранее признали временно непригодными к службе.

Среди женщин будут призывать на прохождение медицинской комиссии тех, которые работают по профессиям, которые «полезны для армии», в частности, медики, реабилитологи, лабораторные диагностики, работники IT и переводчики.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию ГУР, заявил, что НАТО ответит «полной силой» в случае нападения России на одну из стран Альянса.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он отметил важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.

12 апреля генинспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что он считает, что Россия может совершить нападение на страны НАТО уже в 2029 году, который, по его словам, станет целевым для перевооружения немецкой армии.

6 мая премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что угроза со стороны России не ограничивается только Украиной и все чаще приобретает гибридные формы.

В аналитическом докладе организации Rand Corporation, который был опубликован 29 мая, спрогнозировали ход возможного военного конфликта между НАТО и Россией — и специалисты пришли к выводу, что Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе. Причем это может сыграть ключевую роль в результате гипотетического противостояния, считают в Rand Corporation.

9 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия усиливает свой военный потенциал и может представлять реальную угрозу для стран-членов НАТО уже в течение следующих пяти лет.