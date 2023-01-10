Россия постепенно перебрасывает свои войска из Беларуси на восток Украины — ГПСУ

10 января, 17:59
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ВСУ усилили границу с Беларусью на фоне угроз нового вторжения (Фото:ОК Север/Facebook)

ВСУ усилили границу с Беларусью на фоне угроз нового вторжения (Фото:ОК Север/Facebook)

Российские оккупанты постепенно перебрасывают свои войска из Беларуси на восток Украины, чтобы усилить свою группировку.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что ситуация на границе Украины и Беларуси остается контролируемой, а Госпогранслужба не фиксирует перемещение возле границы техники, личного состава или подразделений РФ и Беларуси. Демченко добавил, что происходит переброска очередных сил РФ на территорию Беларуси.

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«В то же время, те силы РФ, которые находились до этого на территории Беларуси и проходили подготовку, их потихоньку Россия перебрасывает на восток нашей страны, чтобы усилить свою группировку на том направлении, где ведутся боевые действия», — сказал он.

Демченко отметил, что РФ нагнетает ситуацию на севере страны, чтобы придать большее значение этому направлению, и заставить ВСУ держать необходимое количество сил вблизи границ с Беларусью.

Ранее командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Войска РФ Наступление

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