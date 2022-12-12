Россия перебрасывает в Беларусь танки Т-72, вероятно, для обучения российских танкистов — Беларускі Гаюн 12 декабря, 17:07 Информацию о переброске танков также подтвердило Сообщество железнодорожников Беларуси (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

Россия перебросила в Беларусь 13 танков Т-72, вероятно, для подготовки российских танкистов на белорусских полигонах, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

«Эшелон с танками был отправлен 8 декабря с ЖД-станции Буй (Костромская обл, РФ) и прибыл на ЖД-станцию Заслоново (Лепельский рн, Витебская обл) позавчера, 10 декабря», — сообщает группа в Telegram.

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Отмечается, что вблизи станции Заслоново находится полигон Лепельски, где с октября 2022 года находится одна из групп российских солдат, возможно мобилизованных.

Инфографика: Беларускі Гаюн

«Можно предположить, что переброска туда танков может означать подготовку российских танкистов на этом полигоне», — говорится в сообщении.

Информацию о переброске танков также подтвердило Сообщество железнодорожников Беларуси.

Ранее Беларускі Гаюн отмечали, что в Беларуси начали перемещение российской военной техники в рамках так называемой региональной группировки войск. Технику перегоняют ближе к границе с Украиной.

9 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что в белорусских городах Мозырь, Гомель и Могилев стало больше российских мобилизованных. При этом признаков формирования наступательных группировок врага нет.