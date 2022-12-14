Россия перебросила еще 60 единиц техники в Беларусь — Беларускі Гаюн 14 декабря, 18:20 За последние несколько дней в Беларусь из РФ прибыло еще два эшелона с техникой РФ (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Войска РФ перебросили еще минимум 60 единиц российской техники в Беларусь, среди которой Уралы, БМП и бензовозы.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

По их данным, за последние несколько дней в Беларусь из РФ прибыло еще два эшелона с техникой РФ.

Первый эшелон был отправлен 8 декабря из города Чебаркуль Челябинской области и прибыл на станцию Полонка в Брестской области 12 декабря, пишет группа. Уточняется, что в составе было 30−40 новых российских Уралов, которые, вероятно, предназначены для снабжения военных РФ на полигоне Обуз-Лесновский в районе станции Полонка.

Видео дня

Второй эшелон, по их информации, был отправлен из Воронежской области 11 декабря в 23:43 и прибыл в Полонку в 07:50 утра 14 декабря. Эту информацию также подтверждает Сообщество железнодорожников Беларуси.

По их данным, всего в эшелоне находилось 26 вагонов-платформ с погруженной на них гусеничной и колесной техникой:

20 Уралов;

бензовозы;

минимум 5 БМП-2.

«Таким образом, всего за несколько дней РФ перебросила в Беларусь еще два эшелона с общим количеством техники — минимум 60 единиц», — пишет группа.

РФ перебросила в Беларусь еще два эшелона с военной техникой / Фото: Беларускі Гаюн/Telegram

13 декабря Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск.

До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вторжение со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла, но подтвердил, что число войск там увеличилось.