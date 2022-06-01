На Тайване массово начали учиться стрелять, опасаясь вторжения Китая 1 июня, 19:37 Цей матеріал також доступний українською Люди учаться стрелять на Тайване (Фото:REUTERS/Ann Wang)

На Тайване массово начали учиться стрелять, поскольку боятся, что Китай может повторить «подвиг» России в Украине и напасть на полуостров, считая его «своим».

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом рассказал исполнительный директор местного тира Макс Чан, расположенного в пригороде столицы Тайбэя, сообщает Reuters.

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По его словам, некоторые из тех, кто пришел на стрельбище в этом году, раньше не держали в руках оружие. Причем число желающих научиться держать в руках оружие «утроилось или учетверилось» с начала конфликта в Украине.

Издание пишет, что стрелять учатся все без исключения, начиная от экскурсоводов до мастеров татуажа.

Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен ее вернуть в свой состав.

30 мая боевые самолеты Военно-воздушных сил Китая вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

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