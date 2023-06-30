Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие НАТО — Моравецкий 30 июня, 17:46 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие из-за размещения российского ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает Gość.

«Мы заявляем о нашей готовности действовать быстро в этом отношении. Мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин усугубляет всевозможные угрозы», — сказал Моравецкий о потенциальной угрозе из Беларуси.

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Польский премьер добавил, что окончательное решение будет зависеть от американских партнеров.

«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы еще больше призываем все НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал Моравецкий.

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля. 16 июня Путин сказал, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 20 июня говорил, что россияне еще не переместили в Беларусь тактическое ядерное оружие.