Отработают ракетные удары. В Беларуси начинаются учения на Искандерах 30 мая, 16:08 ОТРК «Искандер» (Фото:Wikipedia)

Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках «контрольного занятия по управлению ракетными ударами», сообщают в белорусском Минобороны.

Отмечается, что в контрольном занятии принимают участие подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси, оснащенные оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер-М.

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«В ходе занятия будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнения учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и специальном снаряжении», — заявили в ведомстве.



5 марта российский диктатор Владимир Путин объявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы из-за решения Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.



4 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о передаче Минску ракетных комплексов Искандер-М. Они способны нести ядерные заряды.



25 мая министры обороны Беларуси и России подписали документ о перемещении ядерного оружия в Беларусь.



В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о перемещении Россией ядерных боеприпасов на территорию его страны.

