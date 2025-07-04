Немецкое правительство планирует увеличить количество обученных резервистов со 100 до 200 тысяч, пишут СМИ (Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS)

ВластиГермании планируют ввести в стране добровольную военную службу сроком на шесть месяцев, сообщает 4 июля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их информации, немецкое правительство стремится обучить больше резервистов и укрепить оборону страны — из-за опасений насчет безопасности из-за действий страны-агрессора РФ.

Реклама

Источники сообщили Reuters, что в рамках новой программы планируется набирать добровольцев для обучения простым задачам — по типу караульной службы. Однако, если в ФРГ количество желающих будет слишком низким, официальный Берлин может рассмотреть вопрос о введении военного призыва для набора необходимого количества людей.

«Поскольку европейские страны, входящие в НАТО, также находятся под давлением президента США Дональда Трампа, требующего от них увеличить инвестиции в собственную безопасность после вторжения России в Украину в 2022 году, министр обороны Борис Писториус хочет увеличить число солдат на службе с 180 тысяч до 260 тысяч человек», — пишет Reuters.

Источники сообщили агентству — власти Германии надеются на то, что добровольная шестимесячная программа поможет увеличить число обученных резервистов с нынешнего уровня около 100 тысяч до 200 тысяч, а также на то, что некоторые из добровольцев продолжат карьеру в Бундесвере.

Как уточнили Reuters, участники будущей программы будут иметь возможность после шести месяцев службы продолжить обучение — получить водительские права на грузовик либо даже пройти курсы подготовки механиков-водителей танка.

Также планируется построить новые импровизированные казармы — чтобы новобранцы могли проходить обучение ближе к дому, добавили источники.

По информации Reuters, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус хочет, чтобы закон о новой программе был принят до конца августа, а первые новобранцы начали подготовку не позднее 2026 года.

6 апреля издание NTV/dpa сообщило, что в Гамбурге в Германии в сентябре 2025 года Бундесвер проведет масштабные учения, чтобы отработать действия на случай нападения России на страны НАТО.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию ГУР, заявил, что НАТО ответит «полной силой» в случае нападения России на одну из стран Альянса.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он отметил важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.

14 мая Писториус заявлял, что в Германии могут вернуться к призыву на военную службу, если слишком мало людей добровольно пойдут в армию.

5 июня глава Минобороны ФРГ призвал увеличить немецкую армию на 60 тысяч человек — для усиления общей обороноспособности НАТО.

«Мы предполагаем, но это лишь приблизительная оценка, чтобы было понятно, что нам понадобится примерно на 50−60 тысяч солдат больше в постоянных вооруженных силах, чем у нас есть сегодня», — сказал Писториус.