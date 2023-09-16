Операция Моссада, которой подражал ГУР. Как в 1966 году любовница иракского аса заставила его перелететь в Израиль на советском МиГ-21 16 сентября, 12:01 NV Премиум Военное руководство Израиля наблюдает за полетом МиГ-21. Слева направо: глава штаба Вооруженных сил Ицхак Рабин, министр обороны Моше Даян и руководитель ВВС Моти Ход, 1967 год (Фото:DR)

57 лет назад Моссад после нескольких неудачных попыток наконец получил советский истребитель МиГ-21 — NV разобрался в деталях тайной операции с кодовым названием Алмаз и узнал имена ее главных действующих лиц.

В конце августа 1966 года израильские спецслужбы обеспечили мировые газеты первостраничным материалом на несколько дней. Они уговорили иракского военного аса перейти на их сторону. Точнее, перелететь — на советском истребителе МиГ-21. И тот пригнал его со второй попытки 16 августа. Это был финал спецоперации под кодовым названием Бриллиант, которая длилась почти год.

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Британский актер Шон Коннери, исполнитель роли Джеймса Бонда в первых фильмах о спецагенте, с Моти Ходом, главнокомандующим ВВС Израиля, на фоне МиГ-21 Редфы. В честь киногероя самолет по новой прописке назвали 007. Фото 1967 года / Фото: Israeli Air Force Archive

Через пару дней Мунир Редфа — так звали 32-летнего пилота — на пресс-конференции озвучил мотивы своего поступка. Говорил перебежчик весьма убедительно. Он — этнический ассириец, к тому же христианин, и в мусульманском Ираке не имел шансов сделать карьеру, каким бы искусным летчиком ни был.

А еще руководство Мунира назначило его в команду, которая должна была бомбить поселения курдов. Этот народ, рассеянный по Ираку, Ирану, Сирии и Турции, в очередной раз восстал под руководством Мустафы Барзани, чтобы создать собственное государство. Наиболее активными курдские ополченцы были в горах на севере Ирака: в 1964 году там в Киркуке собрался первый курдский парламент, который назначил и правительство.

Как рассказал Редфа журналистам, ему приказали готовиться к боевым рейдам по уничтожению курдских поселений. А там остались только женщины с детьми и старики, потому что мужчины воевали, и их отряды почти невозможно было отследить.

Именно эта мотивация перехода на сторону Израиля разошлась в прессе. Запечатлелась она и в увлекательных документальных повествованиях об одной из самых таинственных спецслужб мира — Моссад. В частности, об этом говорится в книге Михаэля Бар-Зохара и Нисима Мишаля Самые дерзкие операции израильской секретной службы, которую они издали в 2010 году. К тому времени и перебежчик Редфа, и основные организаторы его побега отошли уже в мир иной.

Но несколько лет назад стали известны совсем другие, довольно пикантные подробности перегона советского МиГа из-под Багдада на израильскую авиабазу Хацор.

Глава Моссада очень редко делает публичные заявления – Давид Шарп https://www.youtube.com/watch?v=NW2Cxr6oJAs