Уезжай отсюда, не нужен ты нам: В Махачкале дети проводили Путина оскорбительными выкриками - видео

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Кроме детей высказать свое отношение к Путину больше никто не осмелился
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Кроме детей высказать свое отношение к Путину больше никто не осмелился

Во время визита главы Кремля Владимира Путина в столицу республики РФ Дагестан ему пришлось столкнуться с тем, как к нему относится местное население на самом деле.

При этом высказаться в адрес российского президента осмелились дети, которые заявили, что он им в Махачкале не нужен.

"Фу! Давай, уезжай отсюда. До свидания, не нужен ты нам", - кричали Путину дети, когда он садился в машину.

Стоит отметить, что в начале февраля российские силовики провели в Дагестане политическую чистку, арестовав и. о. премьер-министра республики, мэра Махачкалы и целый ряд других высокопоставленных чиновников, обвинив их в создании ОПГ.

При этом новым ставленником Кремля там был назначен лидер фракции Единой России в Госдуме Владимир Васильев, что вызвало возмущение дагестанцев, не желающих, чтобы ими руководил приезжий.

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