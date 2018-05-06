"УЕФА должен вмешаться". Болельщики Ливерпуля недовольны дорогим жильем в Киеве в день финала ЛЧ

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Болельщики Ливерпуля выразили недовольство тем, что некоторые отели в дни финала подняли стоимость в 100 раз.
Фото: Planet Football

Болельщики Ливерпуля выразили недовольство тем, что некоторые отели в дни финала подняли стоимость в 100 раз.

Болельщики английского футбольного клуба Ливерпуль недовольны стоимостью номеров в отелях Киева, где 26 мая пройдет финальный матч Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на пресс-секретаря лондонского клуба болельщиков Ливерпуля.

Он отметил, что "в УЕФА должны вмешаться".

Болельщики подчеркивают, что большинство из них - "рабочий класс, а не миллионеры". И выразили сомнение, что кто-то из них забронирует дорогой номер или "даже посмотрит на него".

Издание отмечает, что в день финала Лиги чемпионов стоимость проживания в отельных номерах Киева подскочила до £1489 - 5278 (53 - 188 тыс. гривен), в некоторых - еще выше. Уже через два дня те же номера будут стоить в 100 раз дешевле.

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Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом из Мадрида состоится 26 мая в Киеве.

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