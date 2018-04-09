Удерживаемый в РФ Павел Гриб не получает необходимых лекарств, несмотря на ухудшение состояния здоровья

Украинец Павел Гриб, которого незаконно удерживают в СИЗО Краснодара, не получает необходимую медицинскую помощь несмотря на ухудшение состояния здоровья, сообщает его отец Игорь Гриб в Facebook.

"Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется. Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время", - написал отец.

Игорь Гриб отметил, что жизнь его сына в опасности.

Он добавил, что Марина Дубровина, российский адвокат Павла, сейчас находится в СИЗО-5 города Краснодар "на следственных действиях".

Напомним, Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа. Его отец, ранее работал в Государственной пограничной службе Украины, сразу предположил, что его похитили сотрудники ФСБ РФ.

7 сентября генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ РФ по Краснодарскому краю о содержании Гриба в СИЗО Краснодара.

ФСБ РФ обвиняет его в "терроризме" (ст. 205 Уголовного Кодекса РФ, санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до 15 лет).

15 декабря, суд продлил арест Павла Гриба до 4 марта.