Успешные удары дронами вглубь России дали Киеву инициативу в важный момент, считают в The Independent (Фото: МЧС России)

Недавняя серия удачных атак украинских дронов по РФ не только привела к дефициту топлива там, но и указала на постоянно растущую уязвимость инфраструктуры страны-агрессора.

Об этом говорится в опубликованном 31 октября материале британского издания The Independent.

Как говорится в свежем отчете американского аналитического центра Фонд Карнеги, украинские беспилотники наносили удары по 16 крупным российским НПЗ, которые составляют около 38% номинальной нефтеперерабатывающей мощности РФ.

Реклама

«Удары вглубь России дали Киеву инициативу в важный момент. Соединенные Штаты и Европа ужесточают санкции в отношении нефтяной промышленности России, даже несмотря на то, что просьба Киева о поставках американских ракет Tomahawk дальнего радиуса действия застряла на мертвой точке», — пишет издание.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, улучшенные возможности Украины по нанесению ударов на большие расстояния наносят реальный ущерб, заставляя Кремль импортировать топливо и сокращать экспорт.

«Мы считаем, что они потеряли до 20 процентов своих запасов бензина — непосредственно в результате наших ударов», — сказал он на недавнем пресс-брифинге вКиеве.

Как рассказал в комментарии The Independent украинский военнослужащий с позывным Фидель, успехтакзависит от трех факторов — дронов, людей и планирования.

«Дроны развиваются. Вместо 500 километров они теперь пролетают 1000. (…) Мы хотим добиться наилучшего результата. Для нас это священная миссия», — сказал он.

Эти удары, нацеленные на важные нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и военные логистические центры, представляют собой значительную эскалацию украинской кампании с использованием беспилотников, которая началась летом и достигла теперь беспрецедентных расстояний.

Как пишет издание, большая часть украинского парка беспилотников — отечественного производства.

«Лютый — рабочая лошадка ночных атак, представляет собой беспилотный аппарат высотой до пояса с „сосискообразным“ корпусом, пропеллером сзади и характерным треугольным хвостом. Он не имеет ни элегантного, ни устрашающего вида, но благодаря простоте сборки его можно хранить в тайне и постоянно дорабатывать, оптимизируя для пролета через тщательно контролируемое воздушное пространство на линии фронта», — пишет издание.

Дальность полета украинских дронов (у некоторых моделей она за последний год увеличилась вдвое) позволяет Украине регулярно наносить удары по целям в РФ в радиусе 1000 километров от границы, пишет The Independent.

По мнению журналистов издания, такая ситуация изменила географию конфликта. Себестоимость производства дронов также снизилась, что стало дополнительным испытанием для дорогих российских систем ПВО — БПлА большой дальности теперь производятся в Украине всего за $55 тысяч, пишет издание.

Как говорится в недавнем отчете Международного энергетического агентства (IEA), серия ударов украинских дронов по НПЗ сократили нефтеперерабатывающие мощности России примерно на 500 тысяч баррелей в день.

«Это вызвало дефицит топлива на внутреннем рынке и ограничило экспорт дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей, даже несмотря на то, что общемировое производство нефти остается стабильным, а цены — неизменными», — пишет The Independent.

В свою очередь, отмечает издание, собственные ударные возможности Киева позволяют ему самостоятельно запускать дроны, минуя необходимость получения одобрения Запада, необходимого для импорта оружия дальнего действия.

«Эта автономия предшествовала усилению санкций в отношении России: союзники усилили давление только после того, как Украина в течение нескольких месяцев наносила удары по российским НПЗ», — пишет The Independent.

На местах каждая миссия — это поиск компромиссов. Менее 30% беспилотников достигают цели, поэтому тщательное планирование имеет решающее значение, сказал изданию Фидель.

«Война выпала на долю нашего поколения, чтобы мы могли сражаться за наших детей, и они могли жить в свободной демократической стране. Сейчас мы приобретаем опыт, который будет использоваться всеми странами мира, и мы платим за это ценой наших жизней и жизней наших друзей», — подытожил он.

2 октября представители Службы внешней разведки Украины заявили, что в России на фоне дефицита возобновились поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу.

Инфографика: NV

7 октября агентство Bloomberg сообщило, что серия атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России привела к сокращению внутренней переработки нефти и заставила Кремль дать команду резко увеличить экспорт ее в сыром виде.

10 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины имеют успехи в реализации программы DeepStrike, переработка нефти в стране-агрессоре РФ уменьшена на 21%.

13 октября в СВР опубликовали отчет, согласно которому, без шести месяцев ремонта в сфере нефтепереработки в спокойных условиях Россия может к концу 2025 года стать зависимой от импорта топлива на 60%.

22 октября издание The Moscow Times сообщило, что в РФ продолжаетразрастаться топливный кризис, вызванный успешнойсерией украинских ударов по НПЗ — например, сразу в трех регионах (Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края) водителям вообще перестали свободно продавать бензин.

24 октября агентство Bloomberg сообщило, что серияатак украинских дронов на НПЗ в России побудила режим Путина запустить план по призыву солдат-резервистов — в попытке защитить эти предприятия.

«Законопроект, поданный в Госдуму 23 октября, позволит призывать их по „специальному призыву“ по указу Путина и направлять на защиту „критически важных“ объектов, включая нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты, транспортные узлы и промышленные предприятия», — написало издание.