По словам источников агентства Reuters, в результате украинских атак БПлА на данный момент нарушена или полностью остановлена работа 15 из 35 крупнейших российских НПЗ (Фото: МЧС РФ)

В результате атак украинских беспилотников в ноябре 2026-го почти в два раза сократились объемы нефтепереработки в стране-агрессоре РФ.

Об этом 18 ноября сообщает издание Reuters со ссылкой на два источника в российском нефтяной отрасли.

По их информации, начавшаяся в конце октября серия украинских атак дронов привела к сокращению совокупных объемов переработки сырой нефти на российских НПЗ на 45%.

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«Россия уже сталкивается с дефицитом топлива в некоторых регионах страны и ограниченными возможностями экспорта из-за украинских ударов по портам, наносящих серьезный ущерб. Сокращение объемов переработки нефти также может привести к напряженности на мировых рынках топлива и затруднить выполнение Россией обязательств по экспортной сделке на поставку дизельного топлива в США», — пишет Reuters.

По словам источников агентства, в результате атак БПлА на данный момент нарушена или полностью остановлена работа 15 из 35 крупнейших российских НПЗ.

В Министерстве энергетики РФ не ответили на запрос Reuters о комментарии.

Как пишет агентство, согласно предварительным оценкам, в результате почти ежедневных ударов дронов в течение последних 20 суток объемы переработки сырой нефти на российских НПЗ сократились до примерно 3 млн баррелей в сутки (по сравнению с около 5,2 млн баррелей в сутки в конце октября).

По словам собеседников Reuters, к числу крупных российских НПЗ, сильно пострадавших от атак, также относятся предприятия в Рязани, Ярославле, Киришах и Поволжье.

«Как отметили источники, что, учитывая постепенное сокращение производственных мощностей, среднесуточные объемы переработки нефти в ноябре остаются выше 3.8 млн баррелей. Это примерно на 5−10% ниже уровней сентября и октября», — резюмировало агентство.

Удары по российским НПЗ с конца октября — главное

12 ноября в компании Fire Point сообщили, что Силы обороны Украины в период с 30 октября по 11 ноября 2026 года поразили с помощью ее средств по меньшей мере девять российских нефтеперерабатывающих заводов.

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Фото: NV

Совокупная мощность пораженных за эти 13 дней российских заводов составила более 120 млн тонн нефти в год — это 36% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора.

Генеральный штаб ВСУ уточнил, что Силы обороны с 30 октября поразили пять из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — это Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ. Под ударами оказались и меньшие — Новокуйбышевский и Саратовский заводы.

В частности, 11 ноября был поражен завод в Омске, который находится в 2500 км от украинской границы. Это самый мощный НПЗ страны-агрессора. Он способен перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год и имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%), сообщил Генштаб.

9 ноября агентство Reuters сообщило, что с конца октября 2026 года удары украинских беспилотников по российским НПЗ сократили мощности РФ по переработке нефти примерно на 30% и повлекли дефицит горючего по меньшей мере в шести российских регионах.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в целом Силы обороны остановили 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

«Был сегодня доклад Михаила Драпатого, в частности, по украинским дальнобойным санкциям. Сейчас фактически каждый день есть наши результаты, и в целом на сегодняшний день мы остановили уже более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Вполне справедливый наш ответ на отказ России от деэскалации и на их удары по нашей энергетике», — заявил глава украинского государства во время вечернего видеообращения.

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16 ноября, издание The Moscow Times cо ссылкой на данные анализа, которые опубликовал эксперт Rand Corp Майкл Борнет, сообщило, что серия украинских ударов по нефтезаводам в стране агрессоре РФ в первой половине месяца привела к остановке трех крупных НПЗ, снабжающих Москву и Подмосковье.

18 ноября в Генштабе ВСУ подтвердили новые удары Сил обороны по двум НПЗ в Краснодарском крае — Ильскому и Афипскому. По предварительной информации, на Афипском НПЗ повреждена установка по переработке нефти.