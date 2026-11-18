Из-за серии украинских атак дронами по НПЗ объемы переработки нефти РФ упали почти вдвое — Reuters
По словам источников агентства Reuters, в результате украинских атак БПлА на данный момент нарушена или полностью остановлена работа 15 из 35 крупнейших российских НПЗ (Фото: МЧС РФ)
В результате атак украинских беспилотников в ноябре 2026-го почти в два раза
сократились объемы нефтепереработки в стране-агрессоре РФ.
Об этом 18 ноября сообщает издание Reuters со ссылкой на два источника в российском нефтяной отрасли.
По их информации, начавшаяся в конце октября серия украинских атак дронов привела к сокращению совокупных объемов переработки сырой нефти на российских НПЗ на 45%.
«Россия уже сталкивается с дефицитом топлива в некоторых регионах страны и ограниченными возможностями экспорта из-за украинских ударов по портам, наносящих серьезный ущерб. Сокращение объемов переработки нефти также может привести к напряженности на мировых рынках топлива и затруднить выполнение Россией обязательств по экспортной сделке на поставку дизельного топлива в США», — пишет Reuters.
По словам источников агентства, в результате атак БПлА на данный момент нарушена или полностью остановлена работа 15 из 35 крупнейших российских НПЗ.
В Министерстве энергетики РФ не ответили на запрос Reuters о комментарии.
Как пишет агентство, согласно предварительным оценкам, в результате почти ежедневных ударов дронов в течение последних 20 суток объемы переработки сырой нефти на российских НПЗ сократились до примерно 3 млн баррелей в сутки (по сравнению с около 5,2 млн баррелей в сутки в конце октября).
По словам собеседников Reuters, к числу крупных российских НПЗ, сильно пострадавших от атак, также относятся предприятия в Рязани, Ярославле, Киришах и Поволжье.
«Как отметили источники, что, учитывая постепенное сокращение производственных мощностей, среднесуточные объемы переработки нефти в ноябре остаются выше 3.8 млн баррелей. Это примерно на 5−10% ниже уровней сентября и октября», — резюмировало агентство.
Удары по российским НПЗ с конца октября — главное
12 ноября в компании Fire Point сообщили, что Силы обороны Украины в период с 30 октября по 11 ноября 2026 года поразили с помощью ее средств по меньшей мере девять российских нефтеперерабатывающих заводов.
Совокупная мощность пораженных за эти 13 дней российских заводов составила более 120 млн тонн нефти в год — это 36% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора.
Генеральный штаб ВСУ уточнил, что Силы обороны с 30 октября поразили пять из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — это Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ. Под ударами оказались и меньшие — Новокуйбышевский и Саратовский заводы.
В частности, 11 ноября был поражен завод в Омске, который находится в 2500 км от украинской границы. Это самый мощный НПЗ страны-агрессора. Он способен перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год и имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%), сообщил Генштаб.
9 ноября агентство Reuters сообщило, что с конца октября 2026 года удары украинских беспилотников по российским НПЗ сократили мощности РФ по переработке нефти примерно на 30% и повлекли дефицит горючего по меньшей мере в шести российских регионах.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в целом Силы обороны остановили 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей.
«Был сегодня доклад Михаила Драпатого, в частности, по украинским дальнобойным санкциям. Сейчас фактически каждый день есть наши результаты, и в целом на сегодняшний день мы остановили уже более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Вполне справедливый наш ответ на отказ России от деэскалации и на их удары по нашей энергетике», — заявил глава украинского государства во время вечернего видеообращения.
16 ноября, издание The Moscow Times cо ссылкой на данные анализа, которые опубликовал эксперт Rand Corp Майкл Борнет, сообщило, что серия украинских ударов по нефтезаводам в стране агрессоре РФ в первой половине месяца привела к остановке трех крупных НПЗ, снабжающих Москву и Подмосковье.
18 ноября в Генштабе ВСУ подтвердили новые удары Сил обороны по двум НПЗ в Краснодарском крае — Ильскому и Афипскому. По предварительной информации, на Афипском НПЗ повреждена установка по переработке нефти.