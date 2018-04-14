Удары по Сирии: США задействовали тяжелые бомбардировщики и корабль в Красном море – СМИ

Корабли и авиация вооруженных сил США задействованы в нанесении ударов по Сирии

Для нанесения ударов по Сирии США задействовали тяжелые бомбардировщики B-1B и корабль, который находился в акватории Красного моря, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Кроме того, министерство обороны Великобритании сообщило, что при атаке были задействованы четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС.

RAF Tornados launched Storm Shadow missiles at a regime chemical weapons facility fifteen miles west of Homs, Syria. See images and video here: https://t.co/uSI3loV6Q0 pic.twitter.com/Rd85WLScSR — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) 14 апреля 2018 г.

Они запустили крылатые ракеты Strom Shadow по военному объекту к западу от Хомса, который ранее использовался как ракетная база. Предположительно, там хранится химическое оружие.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания. Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

В то же время сирийское телевидение сообщило, что страна отреагировала на атаку и развернула ПВО.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем в полтысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.