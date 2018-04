Удары по Сирии: США задействовали тяжелые бомбардировщики и корабль в Красном море – СМИ

Для нанесения ударов по Сирии США задействовали тяжелые бомбардировщики B-1B и корабль, который находился в акватории Красного моря, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Кроме того, министерство обороны Великобритании сообщило, что при атаке были задействованы четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС.

RAF Tornados launched Storm Shadow missiles at a regime chemical weapons facility fifteen miles west of Homs, Syria. See images and video here: https://t.co/uSI3loV6Q0 pic.twitter.com/Rd85WLScSR