«Круглосуточные рейсы грузовиков». Партизаны рассказали о панике на складе боеприпасов в Орловской области РФ

На складе инженерных боеприпасов в Орловской области РФ боятся ударов со стороны Сил обороны Украины, сообщили в Атеш (Фото: Атеш / Telegram)

В Орловской области РФ «в панике» вывозят боеприпасы и военное имущество, хранившееся на складах в районе села Малое Думчино.

Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в партизанском движении Атеш со ссылкой на своих агентов.

«Зафиксированы круглосуточные рейсы грузовиков КамАЗ, которые вывозят инженерные боеприпасы, мины и взрывчатку в неизвестном направлении», — рассказали в Атеш.

Там также указали, что спешная эвакуация свидетельствует о том, что РФ признает уязвимость своих тыловых объектов и ожидают новых ударов со стороны Сил обороны Украины.

«Страх перед украинскими ракетами парализует систему снабжения врага», — добавили в Атеш.

По словам партизан, информация о перемещениях и новых местах дислокации складов оперативно передана Силам обороны.

21 октября в Атеш сообщили о проведенной разведке в районе населенного пункта Руднево Орловской области РФ, где подробно изучена стартовая площадка дронов-камикадзе.

Партизаны зафиксировали, что на объекте ведутся активные строительные работы по расширению инфраструктуры и усилению защиты от ударов сил обороны.