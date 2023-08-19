Москвичей раскачать очень сложно. Какой эффект имеют удары по российской столице — Преображенский 19 августа, 11:41 Последствия удара БПЛА по Москва-Сити (Фото:EUTERS/Evgenia Novozhenina)

На фоне новой волны ударов беспилотников по Москве большинство жителей российской столицы «просто нырнули обратно в привычное пространство, в котором твоя жизнь нигде, никак, никем не гарантирована».

Такое мнение, комментируя вероятные удары Украины по Москве, высказал в интервью Радио NV политолог Иван Преображенский.

Он констатировал, что «москвичей раскачать очень сложно». По словам Преображенского, цена самой жизни в Москве упала «отнюдь не сейчас, не после начала вообще войны 2014 года, не после начала полномасштабной агрессии». «Цена жизни в Москве упала приблизительно во время Первой чеченской войны и первых террористических актов в Москве, когда шло чеченское сопротивление, происходили эти теракты. Возможно, отчасти сами чеченцы их организовывали, какие-то из них, возможно, инициировали, как это говорят о взрывах домов в Москве, российские спецслужбы», — напомнил он.

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С тех пор, убежден Преображенский, выезжая в город, люди не чувствовали себя в безопасности. «Но к этому ощущению привыкаешь, и я думаю, что в этом смысле социологически, антропологически это похоже на тот эффект, который испытывают украинцы под российскими обстрелами, когда Россия обстреливает мирные города и мирных граждан. Ты вынужденно привыкаешь к тому, что этот риск всегда с тобой. У москвичей эта привычка возникла в 1990-е, поэтому очень небольшой слой наиболее молодых людей, для них это все оказалось в новинку», — заметил политолог.

Поэтому сейчас большинство жителей Москвы нырнули обратно в привычное для них пространство, «в котором твоя жизнь нигде, никак, никем не гарантирована, и научились снова с этим жить». « Запугать таким образом их нельзя. Здесь работают рациональные реакции у части москвичей, это отражается и на курсе рубля, и на том, какое количество валюты начало выкачиваться из страны, в том числе особенно после мятежа Евгения Пригожина резко возросли эти объемы. И на самом деле просыпание происходит, если происходит, по каким-то другим параметрам", — убежден политолог.

Он призвал понять то, о чем говорят независимые российские социологи, которые еще пытаются работать. «В значительной мере в итоге через полтора года после начала полномасштабной агрессии опорой для Владимира Путина стала высшая часть среднего класса и высший класс российский. Это не только чиновники, как раз и бизнесмены, те люди, которые могут себе позволить в московских кафе, где цены по-прежнему выше среднеевропейских», — заметил Иван Преображенский.