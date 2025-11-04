Дроны атакуют подстанции в Курской и Волгоградской областях РФ, без света остались 16 тысяч жителей

Как сообщают местные власти, более 16 тысяч человек остались без электроснабжения в Курской области (Фото: t.me/Exilenova+)

В ночь с 2 на 3 ноября дроны атакуют подстанции в двух областях страны-агрессора РФ — Курской и Волгоградской.

Об этом сообщают Telegram-паблики и местные власти.

В частности, губернатор Курской области Александр Хинштейн утверждает, что была атакована электроподстанция в городе Рыльск — в результате чего произошло аварийное отключение светла в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах и более 16 тысяч человек остались без электроснабжения.

Реклама

Как пишут курские паблики, подстанция была атакована при помощи четырех беспилотников. Хинштейн пообещал, что в ближайшее время последствия атаки будут устранены.

Как позднее написали проекты Exilenova+ и Крымский ветер, также была атакована подстанция мощностью в 500 кВ в городе Фролово (Волгоградская область) — причем объект был поражен несколько раз и не выдержал напряжения.

При этом в Минобороны страны-агрессора РФ утверждают, что их система ПВО поздним вечером 3 ноября «перехватила и уничтожила» 26 «украинских» БПЛА самолетного типа — над территорией Волгоградской, Ростовской, Белгородской т Воронежской области.

31 октября в Московской области России зафиксировали масштабное отключение электроэнергии. По данным российских медиа, блэкаут произошел в результате атаки дронов на энергетические объекты региона.

Инфографика: NV

В тот же день Военно-морские силы ВСУ сообщили, что нанесли ракетный удар по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска в России. По данным ВМС, эти объекты поставляли энергию военным предприятиям в регионе.

13 октября временно оккупированный Крым атаковали дроны. Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер писал о вероятном попадании в Таврийскую ТЭС.

26 октября командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу Белгородского водохранилища. По его словам, удар по дамбе нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища украинские войска нанесли ракетами HIMARS.