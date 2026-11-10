«Поглупела и лагает». В РФ жалуются, что «умная колонка» Алиса от Яндекса работает в разы хуже после ударов Украины по дата-центрам

Отдельные пользователи отмечают проблемы с произношением у Алисы — поскольку та основана на языковой модели YandexGPT 5 Pro (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

В стране-агрессоре РФ «умная колонка» Алиса от корпорации Яндекс — и встроенная в нее нейросеть Алиса AI «заметно поглупела». Она проблемно работает после украинских ударов по дата-центрам в Рязанской области, Калуге и Владимире.

Об этом 9 ноября сообщает издание The Moscow Times cо ссылкой на жалобы в соцсетях.

«Задуманная как голосовой ассистент, который помимо колонки можно использовать в телевизорах, а также в качестве набора инструментов для браузера, Алиса заметно поглупела, жалуются пользователи: у неё возникают проблемы с произношением русских слов, зависания, участились ошибки в поиске информации, а иногда она и вовсе впадает в ступор», — пишет издание.

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Отдельные пользователи отмечают проблемы с произношением у Алисы — поскольку она основана на языковой модели YandexGPT 5 Pro.

«Неправильно ставит ударения в словах. И главное: по отдельности от текста слово произносит правильно, а в совокупности с текстом — нет», — жаловался один из пользователей.

«Слышит, но не отвечает ни на какие вопросы, кроме погоды», — поддержал его другой.

Третий вообще охарактеризует поведение Алисы как «тухлятину».

«Лагает как скотина», — ругался он.

Четвертвый пользователь заметил, что после ударов по дата-центрам Алиса" стала «более грубой» и перестала «отвечать весело».

Согласно данным портала DownDetector, количество жалоб на сбои в работе Алисы постепенно росло — с конца октября — и за последние две недели увеличилось примерно впятеро.

Фото: Telegram

Ранее сообщалось, что в октябре 2026-го ВСУ поразили три дата-центра Яндекса из шести. Под удары попали ЦОДы в Рязанской области (мощность 12 МВт), Калуге (63 МВт) и Владимире (40 МВт). Все они остановили работу.

В том числе удары по российским дата-центрам подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский.

«Продолжаем отвечать России на ее удары по Украине и делаем это точно. Было также поражение очередного дата-центра — наш зеркальный ответ», — отметил он.

Кроме того, в украинской оборонной компании Fire Point сообщили, что дата-центр Яндекс ДЦ, расположенный в индустриальном парке Грабцево Калужской области РФ, был поражен беспилотниками FP-1.

Также сообщалось, что платформу Yandex Cloud перевели в аварийный режим, отключились две зоны доступности ru-central1-a и ru-central1-b, а оставшаяся IT-инфраструктура была признана «неустойчивой».