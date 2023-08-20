«Стратегически важные удары». Преемник Суровикина оказался под давлением Москвы из-за воздушных атак внутри РФ — британская разведка 20 августа, 11:14 Российские чиновники рассматривают последствия удара БПЛА по вокзалу в Курске, 20 августа 2023 года (Фото:Роман Старовойт / Telegram)

Британская разведка оценивает как «очень высокую» (от 80% до 90%) вероятность того, что в результате многочисленных атак БПЛА руководство Воздушно-космических сил (ВКС) России находится под сильным давлением с требованиями улучшить работу ПВО в западных регионах РФ.

Об этом 20 августа сообщает Минобороны Великобритании в сегодняшней сводке британской разведки о ходе войны РФ против Украины.

Ведомство называет «стратегически важными» удары внутри России, поскольку Владимир Путин вторгся в Украину, «почти наверняка предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян». Однако в течение последних месяцев спектр угроз, которые в значительной мере проникают внутрь России, существенно увеличился, констатируют британские разведчики.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) осуществляют регулярные атаки на Москву. Кроме того, участились сообщения о том, что ракеты SA-5 GAMMON [речь идет о вероятно модифицированных Украиной версиях советских зенитных ракет С-200] наносят удары по России.



«Это оружие советских времен — [ракеты] весом 7,5 тонн и длиной 11 метров — изъято с вооружения ПВО Украины. Однако теперь их, очевидно, используют как наземные баллистические ракеты», — отмечают британские разведчики.

Они считают «очень вероятным» [что по шкале оценок Минобороны Британии означает вероятность от 80% до 90%], что теперь российские власти будут оказывать давление на руководство Воздушно-космических сил России, требуя усилить систему ПВО в наиболее уязвимых для подобных ударов регионах РФ.

Давление, вероятно, будет, в частности, оказываться на начальника штаба российских «ВКС», генерал-полковника Виктора Афзалова. Ведь главнокомандующий Воздушно-космических сил России генерал Сергей Суровикин до сих пор отсутствует в публичном пространстве: подозревают, что он был задержан в связи с вероятной причастностью к мятежу ЧВК Вагнера в июне 2023 года, напомнили в британской разведке.

Около трех ночи воскресенья, 20 августа, в российском Курске прогремел взрыв. В районе местного железнодорожного вокзала вспыхнул пожар. По информации российских властей, пять человек получили легкие ранения от осколков стекла.



Кроме того, сегодня ночью БПЛА пытался атаковать Москву. В аэропортах Внуково и Домодедово задерживали рейсы, мэр города Сергей Собянин заявил, что силы российской ПВО якобы «предотвратили попытку пролета беспилотника на Москву на южном направлении».