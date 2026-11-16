Почти все заводы, по которым за последние две недели нанесли удары украинские дроны, потеряли как минимум половину мощностей, утверждает эксперт Майкл Борнет (Фото: МЧС РФ)

В ноябре 2026-го серия украинских ударов по нефтезаводам в стране агрессоре РФ привела к остановке трех крупных НПЗ, снабжающих Москву и Подмосковье.

Об этом 16 ноября сообщает издание The Moscow Times cо ссылкой на данные анализа, которые опубликовал эксперт Rand Corp (американского аналитического центра, выполняющего заказы для Пентагона и правительства США) Майкл Борнет.

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Cогласно имеющейся информации, полностью остановил выпуск продукции завод Янос в Ярославле (мощность 314 тысяч баррелей в сутки), попавший под налет дронов 3 ноября. Также прекратил переработку нефти завод Норси (компания Лукойл) в Нижнем Новгороде, качающий топливо в Подмосковье по нефтепродуктопроводу.

«Атакованный 5 ноября Рязанский НПЗ Роснефти парализован на 90% — он перерабатывает 34 тысячи баррелей в сутки из возможных 342 тысяч. Единственным работающим НПЗ в столичном регионе остался Московский НПЗ Газпром нефти. Однако и он после удара в июле полностью восстановиться не смог: загрузка завода составляет около 70% — 168 тысяч баррелей в сутки из 240 тысяч», — пишет The Moscow Times.

Почти все заводы, атакованные украинскими дронами за последние две недели, потеряли как минимум половину мощностей, утверждает Борнет.

Кроме того, крупнейший в России Омский НПЗ после ударов 11 ноября работает с загрузкой около 30%; второй по объемам НПЗ Кинеф в Ленинградской области лишился примерно 70% мощностей после атаки 9 ноября, пишет The Moscow Times.

«Новокуйбышевский НПЗ (30 октября) остановил выпуск полностью. Волгоградский НПЗ (13 ноября) и Новоуфимский НПЗ (31 октября) лишились половины мощностей; Башнефть-УНПЗ — трети. После сентябрьских атак не восстановились Куйбышевский и Сызранский НПЗ, а завод в Туапсе, единственный на черноморском побережье России, простаивает с мая 2026-го», — сообщает издание.

Как констатирует Бонерт, украинские удары «откусили большой кусок перерабатывающих мощностей России и закончили короткий период, когда РФ имела избыток предложения в виде нефтепродуктов».

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«Помимо увеличения частоты ударов, сами налёты становятся более эффективными, подчеркивает он: 5−7 попаданий за одну атаку против 1−2 в прошлом. Объёмы переработки нефти в России, по оценкам эксперта, упали до 3,7 млн баррелей в сутки, что на треть ниже обычного, довоенного уровня в 5,5 млн баррелей в день. Фактически страну обеспечивают топливом примерно 11 заводов, которые не попадали под удары и работают на полной загрузке. Среди них — расположенные далеко за Уралом Ангарский, Комсомольский, Антипский и Ачинский НПЗ», — подытожили в The Moscow Times.

Удары по российским НПЗ с конца октября — главное

12 ноября в компании Fire Point сообщили, что Силы обороны Украины в период с 30 октября по 11 ноября 2026 года поразили с помощью ее средств по меньшей мере девять российских нефтеперерабатывающих заводов.

Совокупная мощность пораженных за эти 13 дней российских заводов составила более 120 млн тонн нефти в год — это 36% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора.

Генеральный штаб ВСУ уточнил, что Силы обороны с 30 октября поразили пять из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — это Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ. Под ударами оказались и меньшие — Новокуйбышевский и Саратовский заводы.

В частности, 11 ноября был поражен завод в Омске, который находится в 2500 км от украинской границы. Это самый мощный НПЗ страны-агрессора. Он способен перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год и имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%), сообщил Генштаб.

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9 ноября агентство Reuters сообщило, что с конца октября 2026 года удары украинских беспилотников по российским НПЗ сократили мощности РФ по переработке нефти примерно на 30% и повлекли дефицит горючего по меньшей мере в шести российских регионах.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в целом Силы обороны остановили 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

«Был сегодня доклад Михаила Драпатого, в частности, по украинским дальнобойным санкциям. Сейчас фактически каждый день есть наши результаты, и в целом на сегодняшний день мы остановили уже более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Вполне справедливый наш ответ на отказ России от деэскалации и на их удары по нашей энергетике», — заявил глава украинского государства во время вечернего видеообращения.