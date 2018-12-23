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Удар цунами в Индонезии: погибли более 160 человек, сотни домов в руинах

Сегодня, 09:41
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Волну цунами спровоцировали оползни из-за извержения вулкана

Как минимум 168 человек погибли, почти 750 пострадали в результате разрушительного удара цунами, обрушившегося на побережье Индонезии поздним вечером 22 декабря. Об этом сообщает СNN со ссылкой на заявление Сутопо Пурво Нугрохо, спикера Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Удар стихии пришелся по жилым и туристическим районам: разрушены 558 домов, серьезно повреждены девять отелей 60 ресторанов, 350 лодок и малых судов. Сотни людей остались без крыши над головой и вынуждены  искать приют во временных убежищах.

Индонезийские власти не исключают, что число жертв и пострадавших может вырасти.

"Мы все еще собираем информацию, - сказал Нугрохо. - Наиболее пострадавшим районом является Панденгланг, расположенный вдоль прибрежной зоны, включая жилые и туристические зоны вдоль пляжей Лесунг, Карита, Телук Лада, Панимбанг".

Разрушительные последствия удара цунами видны на кадрах, снятых местными властями с воздуха:

По данным местного агентства метеорологии, климатологии и геологии, цунами спровоцировали подводные оползни, обусловленные извержением вулкана Кракатау.

Напомним, цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря и произошло в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Особенно от стихии пострадали индонезийские округа Панденгланг, Южный Лампунг и Серанг. 

В сентябре 2018 года Индонезии уже пришлось пережить аналогичную трагедию. В результате мощного землетрясения на острове Сулавеси и последовавшей за ним волны цунами погибли более 2 тысяч человек.

Теги:   Стихийные бедствия Вулкан Индонезия Разрушения Землетрясение Цунами

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