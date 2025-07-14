Армия Израиля признала ошибку во время удара, жертвами которого стали 10 гражданских в секторе Газа

14 июля, 11:28
Поделиться:
Израиль наносит удары по сектору Газа, 13 июля (Фото: REUTERS/Amir Cohen)

Израиль наносит удары по сектору Газа, 13 июля (Фото: REUTERS/Amir Cohen)

Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за удар по гражданским в секторе Газа, в результате которого погибли 10 человек, в том числе шестеро детей.

В официальном сообщении ЦАХАЛ говорится, что причиной стала техническая неисправность боеприпаса.

«Из-за технической неисправности боеприпаса он попал в десятках метров от назначенной цели», — заявили израильские военные.

Реклама

Также военные заявили, что начали расследование и «прилагают все усилия, чтобы минимизировать вред для мирных жителей.

Ранее агентство Reuters сообщило о гибели гражданских и ранении почти двух десятков человек, стоящих в очереди для получения воды в лагере для беженцев Нусейрат в Газе, а также представители органов здравоохранения.

Позже эту информацию подтвердили представители органов охраны здоровья в Газе.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Израиль сектор Газа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies