Армия Израиля признала ошибку во время удара, жертвами которого стали 10 гражданских в секторе Газа
Израиль наносит удары по сектору Газа, 13 июля (Фото: REUTERS/Amir Cohen)
Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за удар по гражданским в секторе Газа, в результате которого погибли 10 человек, в том числе шестеро детей.
В официальном сообщении ЦАХАЛ говорится, что причиной стала техническая неисправность боеприпаса.
«Из-за технической неисправности боеприпаса он попал в десятках метров от назначенной цели», — заявили израильские военные.
Также военные заявили, что начали расследование и «прилагают все усилия, чтобы минимизировать вред для мирных жителей.
Ранее агентство Reuters сообщило о гибели гражданских и ранении почти двух десятков человек, стоящих в очереди для получения воды в лагере для беженцев Нусейрат в Газе, а также представители органов здравоохранения.
Позже эту информацию подтвердили представители органов охраны здоровья в Газе.