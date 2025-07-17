В России подтвердили смерть еще одного командира 155-й бригады, вероятно ликвидированного в Курской области

Башкардин, по данным Хинштейна, погиб 2 июля во время боевого задания вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым, который ранее возглавлял 155-ю бригаду, а также ее новым командиром Сергеем Ильиным. О гибели Гудкова и Ильина власти сообщали ранее.

Характер боевого задания, во время которого погибли оккупанты, российские чиновники не уточняют.

В то же время в некрологе общественной организации морпехов Тайфун во ВКонтакте говорится, что 2 июля Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по командному пункту 155-й бригады в поселке Коренево, недалеко от границы с Украиной.

По данным организации, в результате удара погибли более 10 российских военных, большинство из которых — старшие офицеры. Среди погибших, как утверждается, был и действующий командир бригады.

11 июля глава Урмарского муниципального округа Василий Шигильдеев сообщил, что в в российском селе Мусирмы в Чувашской республике похоронили командира 155 бригады морской бригады Сергея Ильина.

Громадське предполагало, что Ильин мог умереть в результате удара Сил обороны по командному пункту в поселке Коренево в Курской области, 2 июля.

Российская 155-я бригада морской пехоты, которая считалась элитным подразделением Вооруженных сил РФ, по меньшей мере трижды несла колоссальные потери в войне РФ против Украины.

В начале марта 2022 года подразделения этой бригады полностью разгромили под Мощуном. Впоследствии 155-я бригада понесла значительные потери в начале ноября 2022 года в районе села Павловка Волновахского района Донецкой области, а затем — колоссальный разгром в начале февраля во время российского наступления на Угледар.

После этого подразделения 155-й бригады участвовали в новой попытке наступления российских войск на Харьков летом 2024 года, где также понесли серьезные потери. После начала операции ВСУ в Курской области в августе 2024-го подразделения 155-й бригады частично перебросили в Курскую область.