Дуда в среду созывает заседание Совета нацбезопасности 16 ноября, 00:30 Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Президент Польши проведет заседание Совета нацбезопасности в среду, 16 ноября, в 12:00.

Об этом сообщил руководитель канцелярии президента Павел Шрот.



«Президент Анджей Дуда решил созвать завтра Совет национальной безопасности в 12:00», — написал он в Twitter.

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Как сообщает польский ресурс радио ZET во вторник, 15 ноября две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

Польские спасатели подтвердили гибель двух человек в Пшеводове из-за взрыва, но не уточнили его причину.

Информацию о российском ракетном ударе по территории Польши подтверждает AP со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки.

Также эта информация подтверждается Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе. Впрочем, министр обороны Латвии Артис Пабрикс подтвердил, что российские ракеты упали на территории Польши.