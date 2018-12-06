Удар по олигархам: Великобритания приостановила выдачу инвестиционных виз Сегодня, 08:02 461 Цей матеріал також доступний українською Великобритания приостановит выдачу виз инвестора

Власти Великобритании приняли решение о временной приостановке выдачи инвестиционных виз, начиная с полуночи 7 декабря.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Объединенного Королевства.

Выдачу виз инвесторов, которые также называют "золотыми визами", приостановят перед проведением реформы, направленной на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью.

Программу выдачи виз инвестора планируют возобновить в 2019 году. После этого визу можно будет получить после аудита состояния заявителя, проведенного независимой британской компанией. Кроме того, инвесторам запретят вкладываться в государственные облигации.

Bloomberg отмечает, что сильнее всего эти изменения могут повлиять на российских олигархов.

"Великобритания уже давно особенно привлекательная юрисдикция для сверхбогатых россиян как безопасное и стабильное место ведения бизнеса", - пишет агентство.

Виза инвестора в Великобритании предназначена для граждан стран, не входящих в Евросоюз. Она позволяет ускоренно получить вид на жительство в стране, а затем и гражданство, в обмен на инвестиции в размере от двух до 10 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас инвестировать можно в ценные бумаги, государственные облигации или британский бизнес.

За последние 10 лет было выдано около трех тысяч виз инвесторам. Около 60% всех виз получили граждане России и Китая. В течение года, начиная с сентября 2017 года, "золотые визы" получили 361 человек, в том числе 115 граждан Китая и 38 граждан России.

По данным международной правозащитной организации Transparency International, именно с 2008 года в течение семи лет сотни граждан России получили визы инвесторов без надлежащей проверки капиталов.