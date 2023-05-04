В Сети появились видео новой атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае РФ 4 мая, 11:42 Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников (Фото:kondratyevvi/Telegram)

Российские Telegram-каналы опубликовали видео с моментом атаки беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ в ночь на четверг, 4 мая.

На видео сначала слышен дребезжащий звук, а после — громкий взрыв. Ему предшествовала яркая вспышка.

По данным канала Shot, всего было зафиксировано четыре дрона, один из них упал, а три других взорвались на объекте.

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Издание Baza уточняет, что атака длилась почти час. В результате разрушен один резервуар и загорелся второй, который был на 85% заполнен дизтопливом.

Общий объем пострадавших резервуаров — 5000 кубометров.

В последние дни в разных регионах РФ участились случаи «бавовны» и пожаров на заводах НПЗ.

Ночью 4 мая резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

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Также беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

Перед этим возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему был присвоен высший уровень сложности. Пожар произошел в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.