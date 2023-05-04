В Сети появились видео новой атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае РФ
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников (Фото:kondratyevvi/Telegram)
Российские Telegram-каналы опубликовали видео с моментом атаки беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ в ночь на четверг, 4 мая.
На видео сначала слышен дребезжащий звук, а после — громкий взрыв. Ему предшествовала яркая вспышка.
По данным канала Shot, всего было зафиксировано четыре дрона, один из них упал, а три других взорвались на объекте.
Издание Baza уточняет, что атака длилась почти час. В результате разрушен один резервуар и загорелся второй, который был на 85% заполнен дизтопливом.
Общий объем пострадавших резервуаров — 5000 кубометров.
В последние дни в разных регионах РФ участились случаи «бавовны» и пожаров на заводах НПЗ.
Ночью 4 мая резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.
Также беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.
Перед этим возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему был присвоен высший уровень сложности. Пожар произошел в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.