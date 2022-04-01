Удар по нефтебазе: в Белгороде началась эвакуация, жители в панике, на АЗС огромные очереди — видео 1 апреля, 13:42 Цей матеріал також доступний українською Власти РФ уверяют, что никаких проблем с обеспечением топливом нет, но люди им не верят (Фото:Жесть Белгород/t.me)

После ракетного обстрела неизвестными вертолетами нефтебазы в российском Белгороде среди местных жителей началась паника.

Об этом свидетельствуют посты и видео в местных пабликах.

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На них видно, что на автозаправочные станции города выстроились огромные очереди, поскольку после уничтожения нефтебазы жители города ожидают дефицит топлива.

Видео дня

Заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский публикует в соцсетях видео, в котором уверяет местных жителей, что никакие проблемы с обеспечением нефтепродуктами региона якобы не грозят, однако, судя по настроениям в комментариях, люди ему не верят.

Кроме того, началась эвакуация жителей районов, расположенных возле все еще горящей нефтебазы.

В РФ утверждают, что удар по объекту был нанесен украинскими вертолетами, однако в ВСУ эту информацию на данное время не подтверждали.

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