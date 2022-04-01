«Путину уже доложили»: в Кремле отреагировали на «авиаудар ВСУ» по нефтебазе в Белгороде
В Кремле продолжают настаивать, что у РФ все еще остается превосходство в воздухе (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)
Российские власти заявили, что ракетный удар по нефтебазе в Белгороде, который, как утверждается, был нанесен «украинскими вертолетами», вредит мирным переговорам.
Об этом в комментарии российской пропаганде сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«По Белгороду, естественно, президенту доложено… Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — посетовал спикер.
При этом он отказался отвечать на вопрос, каким образом украинская авиация нанесла удар по Белгороду, если глава кремлевского режима Владимир Путин утверждал, что она якобы «уничтожена» и не представляет никакой опасности.
«Превосходство (РФ) в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Это действительно так. А что касается произошедшего, то все-таки оценки должны давать не мы, а наши силовые ведомства», — настаивает Песков.
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