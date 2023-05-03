«Уникальная точность». Символический удар дронами по Кремлю войдет в историю — разбор атаки от Михаила Самуся 3 мая, 21:32 NV Премиум Люди на куполе здания Кремля в центре Москвы. 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Ночью 3 мая два неизвестных беспилотника атаковали Кремль.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что символический удар дронами по главному зданию в Москве войдет в историю, независимо от того, кто его совершил. Военного эксперта поразила уникальная точность — БПЛА попал по главному флагу РФ.

Видео дня

В интервью Radio NV Самусь оценил, какими будут последствия такой атаки.

— Произошли взрывы над Кремлем. Появилось видео, что туда какие-то два человека по лестнице поднимались. Что это может быть?

— Видео очень красивое, удар был нанесен прямо по главному флагу Российской Федерации, это первое. Второе: если немножко присмотреться, снизу находится трибуна, на которой во время парада 9 мая будут находиться все эти приглашенные, и мавзолей. Это произошло буквально в нескольких десятках метров от мавзолея. То есть это не просто где-то там, по Кремлю, а очень символический удар.