«Уникальная точность». Символический удар дронами по Кремлю войдет в историю — разбор атаки от Михаила Самуся

3 мая, 21:32
NV Премиум
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Люди на куполе здания Кремля в центре Москвы. 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Люди на куполе здания Кремля в центре Москвы. 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Автор: Дмитрий Тузов

Ночью 3 мая два неизвестных беспилотника атаковали Кремль.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что символический удар дронами по главному зданию в Москве войдет в историю, независимо от того, кто его совершил. Военного эксперта поразила уникальная точность — БПЛА попал по главному флагу РФ.

Видео дня

В интервью Radio NV Самусь оценил, какими будут последствия такой атаки.

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— Произошли взрывы над Кремлем. Появилось видео, что туда какие-то два человека по лестнице поднимались. Что это может быть?

— Видео очень красивое, удар был нанесен прямо по главному флагу Российской Федерации, это первое. Второе: если немножко присмотреться, снизу находится трибуна, на которой во время парада 9 мая будут находиться все эти приглашенные, и мавзолей. Это произошло буквально в нескольких десятках метров от мавзолея. То есть это не просто где-то там, по Кремлю, а очень символический удар.

Теги:   Интервью NV Москва Кремль Беспилотники БПЛА Дроны Радио NV Война России против Украины

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