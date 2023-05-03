Когда же начнется «по-настоящему»? Российские пропагандисты истерят, паникуют и недоумевают после взрывов в Кремле 3 мая, 19:25 Неизвестный беспилотники в небе над Кремлем незадолго до взрыва (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Днем 3 мая российские власти распространили информацию о том, что резиденцию диктатора Владимира Путина атаковали украинские беспилотники.



Несколько видео ночных взрывов и пожара в Кремле распространились в соцсетях.

В Украине причастность к ним не подтверждают. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров предположил, что Кремль «нагнетает ситуацию», а Украина не атакует чужие территории, а освобождает свои. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что за атакой стоят «местные силы сопротивления». Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат обратил внимание на то, что Кремль от атаки не очень пострадал и выразил мнение, что Россия просто пытается таким образом обвинить Украину в эскалации.

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NV рассказывает о бурной реакции кремлевских пропагандистов на загадочный инцидент.

Террорист Игорь Гиркин пожаловался в Telegram-канале, что «какая-то Украина» без ядерного оружия демонстративно атакует «сердце „ядерной сверхдержавы“» и выразил надежду на то, что «пришло время не для очередных жестов доброй воли». Он также выражает мнение, что праздновать 9 мая в России — «неуместный pokerface» и высмеял заявление мэра Москвы Сергея Собянина о запрете полетов беспилотников над российской столицей, назвав этого чиновника «каким-то многомудрым розовым (в радужную полосочку) престарелым слоником».

Кроме того, Гиркин опубликовал список «рекомендуемых комментариев для пропагандонов», подразумевая официальных российских пропагандистов.

Относящаяся к ним Маргарита Симоньян, которую Гиркин недавно назвал «разложившейся алкоголичкой» после появления информации о взрывах в Кремле написала в своем Telegram-канале вопрос «Может, теперь начнется по-настоящему?», не уточнив, что она имеет в виду.

Один из так называемых российских «военкоров» Александр Сладков отметил, что заявления Украины о непричастности к взрывам в Кремле — это плохо для России, и предложил эти заявления игнорировать. Также он внезапно задался воппросом, что произошло с российскими деньгами, которые должны были быть потрачены на оборону.

«Не надо искать ответственных. Идет война, враг обозначен, его надо крушить и крошить. Нам долго-много-долго говорили, что у нас „ого-го чего есть“. Пожалуйте, предъявите, куда шли деньги народа на БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕГО НАРОДА. Миллиарды миллиардов. Они вообще туда шли? Просто интересно», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

В Telegram-канале пропагандиста Владимира Соловьева после сообщения о «попытке нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента», был опубликован вопрос: «Ну теперь уже можно снести Банковую начисто?»

Он также снова упомянул о неких мифических «гарантиях безопасности» Зеленскому, заявив, что теперь о них можно забыть.

Еще одна российская пропагандистка Ольга Скабеева прокомментировала взрывы в Кремле максимально коротко: «В это сложно поверить».

Пропагандист ВГТРК Андрей Руденко назвал взрывы в Кремле «уколом в самое сердце нашей страны» и отметил, что «постоянные заявления наших политиков про красные линии, превратили нас в неуверенного в себе противника в глазах нашего врага». Он также предположил, что Россия способна нанести «удар по Банковой», но добавил, что «это не выход».