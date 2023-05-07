Удар по Путину. Экс-спичрайтер российского диктатора рассказал, кто может стоять за атакой на Кремль 7 мая, 08:16 NV Премиум Атака на Кремль стала ударом по политическим позициям Путина, считае Аббас Галлямов (Фото:REUTERS)

Политолог и бывший спичрайтер российского диктатора Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Radio NV рассказал, кто может стоять за атакой беспилотников на Кремль.

«Вся кремлевская легитимность держится на предположении, что режим силен, Кремль силен. А тут такая дыра в обороне. Святая святых, символ российской государственности и туда вражеский беспилотник долетает и взрывается. Невозможно себе представить большего позора», — сказал Галлямов в эфире Radio NV, комментируя этот инцидент.

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Политолог также отметил, что российские каналы не показали видео удара по Кремлю и «явно пытались замылить эту тему», потому что «когда Путин говорит „все идет по плану“ и над Кремлем взрываются беспилотники», «люди понимают, что он врет, как сивый мерин».