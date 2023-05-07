Удар по Путину. Экс-спичрайтер российского диктатора рассказал, кто может стоять за атакой на Кремль

7 мая, 08:16
NV Премиум
Поделиться:
Атака на Кремль стала ударом по политическим позициям Путина, считае Аббас Галлямов (Фото:REUTERS)

Атака на Кремль стала ударом по политическим позициям Путина, считае Аббас Галлямов (Фото:REUTERS)

Политолог и бывший спичрайтер российского диктатора Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Radio NV рассказал, кто может стоять за атакой беспилотников на Кремль.

«Вся кремлевская легитимность держится на предположении, что режим силен, Кремль силен. А тут такая дыра в обороне. Святая святых, символ российской государственности и туда вражеский беспилотник долетает и взрывается. Невозможно себе представить большего позора», — сказал Галлямов в эфире Radio NV, комментируя этот инцидент.

Видео дня

Политолог также отметил, что российские каналы не показали видео удара по Кремлю и «явно пытались замылить эту тему», потому что «когда Путин говорит „все идет по плану“ и над Кремлем взрываются беспилотники», «люди понимают, что он врет, как сивый мерин».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Кремль Беспилотники БПЛА Атака Война в Украине Российско-украинская война Дроны Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X